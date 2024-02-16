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獲救大陸漁民口音重 問訊雞同鴨講

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
第九海巡隊昨將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭，海巡署派專案小組參與調查，對船隻蒐證勘驗。記者蔡家蓁／攝影
第九海巡隊昨將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭，海巡署派專案小組參與調查，對船隻蒐證勘驗。記者蔡家蓁／攝影

一艘大陸漁船前天在金門北碇島海域越界捕魚被金門海巡隊驅離，船上四人全落海，造成于姓船長、來姓船員死亡，王姓、徐姓兩名生還者昨在海巡隊做筆錄，兩人講的是四川腔、貴州腔國語，問訊進度緩慢，甚至「雞同鴨講」，讓辦案人員相當頭痛。此事引發兩岸高度關注，海巡署昨派專案小組抵達金門，將對船隻蒐證勘驗。

據了解，目前兩岸紅十字會還未接到上級的協助指示，金門紅十字會人員私下建議，將兩名溺斃的漁民以海難事故來處理，而不是越界捕魚，希望能加快速度，讓罹難者能盡快魂歸故里；兩人遺體昨已移到金門殯儀館，等待檢察官相驗。

金門紅十字會總幹事呂忠飛表示，與死亡的于姓船長家屬電話聯繫，對方是死者胞姊，很多事都一問三不知，問她是否會到金門認領遺體，家屬說，要等上級同意才能到金門；另一來姓死者家屬則未能取得聯繫。

辦案人員調查，兩名死者來自大陸內地，家境貧困，金門佛教會理事長性海師父也主動聯繫紅十字會，表示金廈關係緊密良善，罹難漁民家屬若到金門旅費及後續喪葬費用有困難，佛教會願全力支持。

以往處理大陸漁民非法越界捕魚等觸法行為，通常海巡隊偵訊後會移送檢方，再由金門地檢署複訊，複訊後如果有必要將聲請羈押在金門監獄，等判決出爐才會放人；刑期一般偏輕，通常處三至五個月，不會超過一年徒刑。

生還的王姓、徐姓男子是以證人身分收容，兩人有濃厚鄉音，海巡人員製作筆錄時常發生「雞同鴨講」窘境，彼此聽不懂對方在講什麼，讓辦案人員頭痛，呂忠飛也提議，可聯繫四川、貴州外配協助翻譯。海巡單位表示，暫時不用找翻譯，或多或少能聽得懂一些案情。

辦案人員私下透露，以往發生類似的案件，大陸台辦、海警等相關單位電話會接不完，此次大陸卻是「冷處理」，許多熟悉的大陸窗口都被下「封口令」，都說在等「上級指示」，研判是國台辦已經介入，大家都在等國台辦發聲。

海巡署 紅十字會 金門

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