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中國漁船越界捕魚 海巡署近8年驅離逾9千艘

中央社／ 金門縣15日電
一艘載4人的中國快艇14日越界闖入金門海域，2人落海不治，2人尚在海巡署偵防分署金門查緝隊製作筆錄。圖／金門海巡隊提供
一艘載4人的中國快艇14日越界闖入金門海域，2人落海不治，2人尚在海巡署偵防分署金門查緝隊製作筆錄。圖／金門海巡隊提供

一艘載4人的中國快艇14日越界闖入金門海域，2人落海不治，2人尚在海巡署偵防分署金門查緝隊製作筆錄。依海巡署近8年統計，驅離中國漁船逾9000艘，其中扣留近400艘。

福建金門地檢署主任檢察官施家榮今天告訴中央社記者，該案尚待海巡署詢問死者家屬意見、2名生還者證詞等初步蒐證程序，後續若移送檢方，不排除以「兩岸人民關係條例」朝非法入境偵辦。

施家榮指出，4名船員皆為男性，2名生還者分別來自重慶市及貴州省，2名死者則來自中國四川省，目前由海巡人員聯繫死者家屬中。

中國漁船非法越界主要樣態包括捕魚、盜砂等，依照海岸巡防機關海域執法作業規範，大陸船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域，驅離無效、涉及走私、從事非法漁業行為、有塗抹或隱蔽船名、無船名、拒絕停船受檢等，視情節採取扣留船舶、物品及留置其人員等措施。

根據海巡署統計資料，2016年7月至2023年11月，共取締中國盜砂船近20艘次、沒收16艘次、盜採砂量達2萬5000多公噸，而驅離非法越界中國漁船則有9100多艘，其中扣留近400艘、沒入80多艘、裁罰2億8000萬多元。

「華益9號」抽砂船2022年越界抽取台灣領海海砂，被海巡署沒收1年半，後因無證據證明船主為共犯，不符供犯罪所用之物須屬犯罪行為人的要件，致二審高院撤銷抽砂船沒收處分。經海委會上訴，目前正在上訴、待審。

該案後，針對越界盜砂罰則，立法院去年12月18日三讀通過土石採取法第36條條文修正案、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條條文修正案，未來違法抽砂所用船舶或設備，不問屬於犯罪行為人與否，都可沒收。

根據海巡署2023年績效統計月報中，金門縣地區取締非法越區捕魚資料顯示，共驅離中國船180艘、扣留中國船13艘。海巡署表示，針對中國船隻越界熱區，皆強化勤務部署，依兩岸人民關係條例賦予的驅離、扣留、留置、罰鍰、沒入漁具（獲）及漁船等6大取締手段，針對違法情節重大者，加強裁罰。

台灣海域屢遭中國漁船越界作業，海巡人員查緝時還曾遭衝撞。新竹海巡隊2023年9月29日在查緝越界捕撈中國漁船時，遭對方衝撞受損，經人員強制登船檢查，扣押該船、漁獲，並留置17名船長與漁工，詢後裁罰與求償。

海巡署 金門

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