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中國快艇越界遭追緝翻覆釀2死 海巡署：為三無船舶

中央社／ 台北15日電
海巡署艦隊分署第九海巡隊發現一艘陸籍船越界，隨即執行驅離及登檢，不料陸籍快艇逃避查緝，高速蛇行造成翻覆釀二死。圖／金門海巡隊提供
海巡署艦隊分署第九海巡隊發現一艘陸籍船越界，隨即執行驅離及登檢，不料陸籍快艇逃避查緝，高速蛇行造成翻覆釀二死。圖／金門海巡隊提供

1艘中國快艇昨天越界闖金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。海巡署今天表示，經查涉案快艇為三無船舶，為兩岸協同執法共同關注對象且會加強取締，對此事故深表遺憾。

一艘中國大陸籍載有4人的快艇昨天下午越界闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，但該船拒檢蛇行翻覆釀2死；中國大陸國務院台灣事務辦公室昨天發聲明，譴責台灣以粗暴和危險方式對待大陸漁民。

陸委會主委邱太三今天表示，和對岸都有保持一定程度的聯繫，調查結果出來後，一定會通知對方。

海洋委員會海巡署今天也透過新聞稿說明，轄下金馬澎分署巡防艇昨天下午1時45分於金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，在北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現1艘中國大陸「無船名」的快艇越界，執法過程中，陸船蛇行拒檢而不慎翻覆，造成4人落海，海巡署巡防艇立即進行搜救，並陸續救起4人。

經緊急送往署立金門醫院檢傷及急救，海巡署說，其中2人急救無效後，宣告死亡，全案已報請金門地檢署指揮偵辦，以釐清相關案情。

海巡署指出，本次涉案船舶屬三無船舶，意即無船名、無船舶證書和無船籍港登記，為兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於此類船舶都會加強取締。

對於發生本次意外事故，海巡署說，深表遺憾，將會同相關機關全力協助家屬處理後續事宜。

海巡署 金門

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