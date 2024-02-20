年代旅遊丟包不賠 北檢查詐欺

台灣旅客於春節至越南富國島旅遊，遭年代旅遊（美加國際旅行社）丟包，年代旅遊負責人林大鈞稱財務困難、無法賠償，遭品保協會抨擊是「蓄意詐欺」，台北地檢署昨就表示已主動依詐欺罪，分「他」案調查。遭年代旅遊積欠約四百多萬元包機費的越竹航空台灣區總代理則稱林大鈞以百般理由拖帳，將向法院聲請假扣押。

記者昨致電及透過簡訊聯繫林大鈞，截至截稿前，仍無法取得聯繫。

近三百名到富國島旅遊的台灣旅客於春節期間，遭年代旅遊丟包，遭交通部觀光署勒令停業三個月、開罰，也被旅行業品質保障協會出會，受影響旅客所需賠償金額共約兩千萬元外，負責載運旅客的越竹航空也未收到四百多萬元包機款項。

越竹航空台灣區總代理、慶澤旅行社董事長張志嘉昨出面舉行記者會，表示於記者會前聯繫上林大鈞，將採取法律途徑，林大鈞僅回：「大哥，請多多幫忙，或約時間討論」等字眼。張志嘉表示，林大鈞始終無法答應支付款項的時間，本來承諾本月七日下午三點半匯錢，後又稱來不及；林大鈞隔日稱要提現金至公司，又以「出車禍」等理由拖延，到晚上只拿廿萬元現金到公司。

張志嘉說，林大鈞本月十三日在越竹航空會議室立字據，稱年代旅遊戶頭有足夠資金支付，只是逢過年無法提領，承諾本月十五日支付，至今又跳票，將對年代聲請假扣押，以強制執行對年代旅遊的金錢請求。

品保協會秘書長吳美惠表示，截至昨日下午五時，累計收到五十六件書面申訴案，提醒受影響旅客須在最後受理日、三月十八日前辦理，品保協會也會將協助旅客與履約保險公司聯繫，盼主管機關金管會保險局共同協調。交通部觀光署旅行業組長湯文琦表示，本月十七日根據年代旅遊違法事證開罰八十一萬元，後續有關消費者權益，並委託品保協會辦理。