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業者：重罰未必有效 學者：問題在觀光署

聯合報／ 記者葉冠妤邱瓊玉／台北報導
針對越南富國島將旅客的丟包的美加國際旅行社（年代旅遊），昨天觀光署邀旅遊品保協會一同召開記者會，交通部觀光署長周永暉（左二）、旅行業組組長湯文琦和旅遊品保協會理事長張永成（右二）、秘書長吳美惠（右一），說明處理情形。記者林俊良／攝影
針對越南富國島將旅客的丟包的美加國際旅行社（年代旅遊），昨天觀光署邀旅遊品保協會一同召開記者會，交通部觀光署長周永暉（左二）、旅行業組組長湯文琦和旅遊品保協會理事長張永成（右二）、秘書長吳美惠（右一），說明處理情形。記者林俊良／攝影

富國島丟包案暴露出觀光旅遊業管理漏洞，交通部觀光署擬提高罰則及履約保證保險的最低投保金額，不過業者認為，重罰不一定有遏止效果，且若投保金額調高，費用勢必轉嫁到團費上；觀光學者則認為，真正的問題在於觀光署的人員訓練，以及對旅行業者的管理經驗有待加強。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁說，年代旅遊爭議一看就知道是業者蓄意，對於這種蓄意布局的惡質旅遊業者，提高罰則不一定有遏止效果。

至於提高履約保證保險最低投保金額，蕭博仁坦言，羊毛出在羊身上，若投保金額調高，費用勢必轉嫁到團費上，且也不一定保證旅遊品質就會提高，呼籲觀光署不要閉門造車研議，修法應找業者溝通。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，可以接受重罰，但這會是兩面刃。以往觀光署都會在過年前針對旅遊業者進行大規模檢查，揪出素行不良的業者，產生警惕效果，因此真正的問題在於觀光署的人員訓練、以及對旅行業者的管理經驗有待加強。

對於觀光署要求品保協會定期公告旅遊糾紛案件數量前五名的旅行社，劉喜臨認為，應該由身為公部門的觀光署公布，除了有公信力，配合罰則處理，挨罰業者也會比較甘願。

此外，蕭博仁跟劉喜臨都認為，不該以糾紛案件數量作為公布基準，應採用比例，否則出團量大的旅行社，本來就有可能會產生比較高的糾紛案件量。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則認為，與其公布旅遊糾紛名單，不如公布做得好的業者名單，建議觀光署應有評選機制，打造觀光業的米其林名單，一來可以提升旅遊品質，二來也讓消費者有保障。

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