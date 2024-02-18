初估需賠償旅客2千萬元…年代旅遊無法賠 挨罰81萬元

年代旅遊（美加國際旅行社）因積欠越南地接社款項，導致二九二名旅客在富國島被丟包，初估須賠償兩千萬元，不過負責人林大鈞昨發聲明稱，因財務問題，無法對旅客賠償。對此，交通部觀光署怒斥「不是他想怎樣就怎樣」，經查年代旅遊有四大缺失，將開罰八十一萬元，且若未繳清一三五萬元保證金，將直接撤照。

對此，記者多次致電林大鈞，但林自十五日起就未接電話，不知其回應。

旅行業品質保障協會理事長張永成表示，林大鈞先前信誓旦旦承諾要付機票款、地接社費用、旅客外站多出的錢等，至今一件都沒做到，還在記者會上講大話，說會從優、從寬、主動保障消費者權益，十六日也說後續可以出團，不料昨又稱已無力賠償及出團。

張永成還說，林大鈞的銀行戶頭就是○元，旅客訂金一進來就移走，這幾天承諾的事沒一件做到，合理推斷就是蓄意詐欺。

張永成強調，這擺明就是「一顆老鼠屎壞一鍋粥」，全台四千家旅行社，百分之九十九點九是優良，但碰到這種真的無法防範。

他也說，官方沒動作，品保協會就不能讓年代旅遊出會，後續品保協會除保障消費者權益，也請受害旅客提供相關事證，將用刑事的詐欺罪打集體訴訟提告林大鈞，把無良業者剷除，重新挽回旅行業聲譽。

品保協會表示，截至昨天為止，收到四件書面申訴文件，申訴信箱則湧入卅、四十件之多。初估年代旅遊已收錢但未出團的金額有一千三百萬元，這次富國島事件旅客在外站被迫刷卡的費用約有兩百萬元，還有旅客離團後自己付錢住飯店的費用，整體要理賠約兩千萬元。

品保協會說明，年代旅遊有投保一千萬元履約保證保險，以信用卡支付旅遊費用旅客可向銀行申請爭議款處理，若仍有不夠理賠的部分會由品保協會承擔。

觀光署長周永暉表示，經查年代旅遊富國島旅行團有四大缺失，包括十團未依約定辦妥入住飯店、餐食及交通接駁；十團皆未與地接社簽訂承諾書或保證文件，其中六團旅遊團體未與部分旅客或全團團體旅客簽訂旅遊定型化契約，以及一團未依規定派遣領隊隨團服務，依發展觀光條例裁罰八十一萬元。

觀光署也說，品保協會十六日已將年代旅遊出會，觀光署昨已發文追討一三五萬元保證金，若三月四日前未繳清即可撤照，且林大鈞五年內不能再經營旅行社。