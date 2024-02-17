年代旅遊積欠千萬 馬爾地夫飯店也受害

富國島丟包案持續延燒，交通部觀光署昨公布調查結果，發現年代旅遊對外積欠逾千萬餘元，大部分都是積欠越南地接社，另還有馬爾地夫飯店業者也也遭欠款一百多萬元，甚至傳出有旅客到當地還被飯店業者追討年代積欠款項，帶團出包紀錄恐不只一樁。

觀光署指出，年代旅遊欠債情形恐早在去年就不斷累積，藉由收取旅客訂金彌補積欠款項。品保協會則統計，截至昨天，已收到四件書面申訴。

據了解，有一家族、十多人，今年春節購買其行程前往馬爾地夫旅遊，但因年代積欠當地飯店業者一百多萬元，旅客退房時，竟被該飯店業者追討六萬美元（約一八八萬元台幣）協助還債，讓旅客覺得莫名其妙，最終請求品保協會協助與飯店溝通，支付一千多美元才離開。

丟包案發生後，年代旅遊負責人林大鈞遭起底，被發現林大鈞擔任負責人的「云輝國際旅行社」，也曾積欠伊林娛樂公司三萬元，伊林娛樂向台北地方法院聲請支付命令，北院二○二二年七月四日核發。伊林娛樂證實，云輝國際事後付錢。品保協會則在當年度十二月十九日公告云輝國際旅行社「出會」。

伊林娛樂表示，二○一八年間，一名攝影師與云輝旅行社表示希望能請旗下一名女模特兒拍部介紹峇里島的影片，因女模與攝影師熟識，伊林公司基於「友情互惠」原則，僅收取三萬元，未料事後旅行社遲未付款項。這筆金額數目並不大，但很意外拖到二○二二年才解決。