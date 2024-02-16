快訊

獨／年代旅遊恐改名重開？林大鈞黑歷史再被挖 旅行社曾欠伊林娛樂3萬元拖4年

證實簽署MOU！傳將大舉引進10萬印度移工 行政院官員這樣說

遭品保協會踢出會！年代旅遊欠債千萬 若繳不出保證金恐被撤照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭品保協會踢出會！年代旅遊欠債千萬 若繳不出保證金恐被撤照

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，引起旅遊糾紛。交通部觀光署調查發現美加國際旅行社積欠債務新台幣千萬餘元，今天下午勒令即日起停業3個月。記者林俊良／攝影
美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，引起旅遊糾紛。交通部觀光署調查發現美加國際旅行社積欠債務新台幣千萬餘元，今天下午勒令即日起停業3個月。記者林俊良／攝影

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。交通部觀光署今表示，該公司對外積欠債務逾千萬餘元，即起勒令業者停業。中華民國旅行業品質保障協會今也緊急召開理事會，一致通過將其出會，若年代旅遊無法繳出150萬元保證金，將面臨撤照。即日起限期30天內還可向品保協會申訴，逾期就要自行向保險公司申請理賠。

品保協會今傍晚召開理事會，會中一致通過將年代旅遊出會。據了解，一旦遭品保協會出會，業者就需向觀光署繳納150萬元保證金，若付不出就會面臨撤照，屆時就會啟動履約保證保險機制理賠。

觀光署今宣布，經調查發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，財務顯有困難，已無法提供履約服務，為防止旅客權益受損情事擴大，即起勒令停業3個月。

富國島 年代旅遊 觀光署 越南

延伸閱讀

年代旅遊積欠千萬！傳不只越南地接社 馬爾地夫飯店也受害

影／年代旅遊積欠千萬債務 觀光署勒令停業三個月

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

跟團變自由行！年代旅遊今1團已飛富國島 又沒人接待遭丟包

相關新聞

獨／富國島丟包案風波 林大鈞的旅行社遭起底曾欠伊林娛樂3萬元拖4年

富國島丟包案輿論譁然，美加國際旅行社負責人林大鈞成焦點，觀光署雖出手，但國人好奇業者是否會「改名重開」。但早先由林大鈞擔...

年代旅遊積欠千萬！傳不只越南地接社 馬爾地夫飯店也受害

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。交通部觀光署今表示，年代旅遊財務異常，對外積...

富國島丟包風波！年代旅遊遭查欠債千萬元財務異常 觀光署勒令即起停業

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。交通部觀光署今表示，派稽查人員前往該旅行社進...

富國島丟包旅客…年代旅遊又未付錢給地接社 今1團被要求緊急停止出團

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。不料，今天年代旅遊原有一團10多人也要出團前...

【重磅快評】有越南當對照組 大家才知觀光署多離譜

逾百名台灣旅客過年到越南富國旅遊，未料被丟包，承攬的台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）行事惹議，但交通部觀光署的處理同...

富國島丟包案 觀光署最快今開罰年代旅遊停業3個月

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。事發5天，越南堅江省旅遊局調查結果已出爐，我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。