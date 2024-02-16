遭品保協會踢出會！年代旅遊欠債千萬 若繳不出保證金恐被撤照

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。交通部觀光署今表示，該公司對外積欠債務逾千萬餘元，即起勒令業者停業。中華民國旅行業品質保障協會今也緊急召開理事會，一致通過將其出會，若年代旅遊無法繳出150萬元保證金，將面臨撤照。即日起限期30天內還可向品保協會申訴，逾期就要自行向保險公司申請理賠。

品保協會今傍晚召開理事會，會中一致通過將年代旅遊出會。據了解，一旦遭品保協會出會，業者就需向觀光署繳納150萬元保證金，若付不出就會面臨撤照，屆時就會啟動履約保證保險機制理賠。

觀光署今宣布，經調查發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，財務顯有困難，已無法提供履約服務，為防止旅客權益受損情事擴大，即起勒令停業3個月。