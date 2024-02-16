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富國島丟包案 觀光署最快今開罰年代旅遊停業3個月

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富國島丟包案 觀光署最快今開罰年代旅遊停業3個月

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，旅客14日已全數返台。記者葉信菉／攝影
台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，旅客14日已全數返台。記者葉信菉／攝影

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。事發5天，越南堅江省旅遊局調查結果已出爐，我交通部觀光署還在調查中。不過，原本交通部觀光署最晚下周有具體裁處，觀光署今天下午表示，業者有些資料提供不出來，但已請業者今天陳述意見，收到意見書，最快今天就可先依消費者保護法要求停業3個月，最慢明天開罰。

年代旅遊與越南當地地接社越南WInnER國際旅行社因款項問題，導致上百名台灣旅客於富國島遭丟包，292名旅客14日雖已全數返台，但後續賠償問題仍是未知數。

觀光署表示，已約談年代旅遊負責人，「該索取的資料都有索取」，但業者有部分資料提供不出來，目前已在陳述意見程序，業者預計今天會提供意見陳述，觀光署最快今天就能依消費者保護法開罰業者停業3個月，最慢則是明天開罰。

觀光署也說，目前初估有至少10團受影響，依照旅遊業管理規則，每團可向年代旅遊開罰1至5萬元，但這部分就要一團一團調查，且業者有部分資料提供不出來，時間會比較久。當前首要是先讓業者停業，也避免後續要出團的旅客權益受到影響，若確定開罰就可要求業者退費。

富國島 年代旅遊 觀光署

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