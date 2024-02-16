黑歷史旅行社 應限制節日接團

數百名台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，引發爭議。消基會副董事長徐則鈺直言，觀光署處理方式太消極，針對年代旅遊這種有「黑歷史」的旅行社，應當限制其在大節日接團的人數與次數，而非等出事了再要求賠償；觀光學者則認為，觀光署年前針對旅行業例行檢查時，就應公布這些有債務或跳票行為的風險業者。

徐則鈺表示，過去官方處理旅遊糾紛的方式，是要求旅行社放一筆擔保金給品保協會，出事再動用這筆擔保金賠償旅客。但若受害旅客的人數多、受損金額大，夠不夠賠償還是問題，且官方認為「有賠償金就夠了」的想法也太過消極。

徐則鈺表示，對於有風險的旅行社，觀光署應有所掌握、事前把關，而非消極地等旅客回台後求償，並研議適合的方式防堵業者更名「脫殼」，避免旅客一再受害。消基會董事長吳榮達則說，若觀光署提起團體訴訟，屆時消基會將承接團訟的工作。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨認為，觀光署應緊盯業者負起相關責任，甚至年前針對旅行業的例行檢查時，就應公布這些有債務或跳票行為的風險業者，避免風波擴大。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，觀光署年前雖然有盤點旅行業營運狀況，但從這次事件看起來還是有疏漏，且可以發現每次發生類似事件都是在旺季。疫後旅行業者正從低谷重新出發，體質上還很脆弱，觀光署在稽查旅行業財務狀況應更加小心。