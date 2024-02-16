年代旅遊丟包 交長怒：要重罰

富國島丟包事件持續延燒，交通部長王國材昨表示，年代旅遊在這次遊程沒有事先安排好，非常不負責任，要求觀光署重罰；觀光署表示，初估受影響有十團，每團最高開罰五萬元，調查結果最快下周出爐。品保協會則呼籲業者盡快處理，強調若處理不當，就會遭「出會」，若無品保資格，觀光署將限期繳納保證金，未繳就會撤銷執照。

針對賠償及可能挨罰一事，記者昨三度致電年代旅遊負責人林大鈞，截至截稿前皆未接電話，不知其回應。

王國材批評，年代旅遊收了錢把旅客帶到國外還丟包，要求觀光署一定要重罰，按照發展觀光條例，每團可開罰一至五萬元，另依消保法，最重可要求停業三個月。調查目前還在進行中，這牽涉到年代旅遊跟四個地接社關係，會盡速處理。

觀光署副署長林信任指出，年前針對旅行業經營都有檢查程序，沒想到會發生這樣嚴重的事情。因為牽涉到跨國業者，兩邊都要好好調查。目前越南也已啟動行政調查。

觀光署表示，此次年代旅遊出團有七百多人，其中涉及與越南地接Winner旅行社糾紛者，有二九二人，約十團，待調查結果出爐後開罰。不過在調查結果出爐前，若有參加年代旅遊尚未出團的旅客想退團，則需要自行負擔手續費等相關費用。

據了解，此次有一百多位旅客在外站自行刷卡付費。品保協會理事長張永成表示，讓旅客在外站先刷卡代墊七二○美元，簡直不可思議，莫名其妙，不可原諒，呼籲年代旅遊應先無條件退還費用。

品保協會表示，昨首日開放申訴，約接到廿通電話、兩件書面申訴文件，多是購買年代旅遊產品，但尚未出團旅客詢問能否要求退團。另也有其他地接社領隊反映，因年代旅遊未付足款項，領隊也和旅客一樣需要先代墊，詢問可否比照旅客向年代求償。

金管會表示，由於海外旅遊不便險或行程更改保險，均未把團員在海外遭丟包的情況列入理賠範圍，因此目前國內尚無保險可賠。不過已刷的信用卡團費金額或海外支付的當地費用，有機會透過「爭議款」方式爭取回來，但仍須看約特店、旅行社及國際發卡組織交涉的結果。