跟團變自由行…旅客回台將聯合求償

台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，昨天已有部分旅客搭機返台，被丟包旅客表示，當地的飯店、飲食、行程都有問題，一開始等待旅行社處理，後面索性自掏腰包變成自由行，如今回台，他們將聯合透過法律途徑求償。

部分越南富國島旅客結束行程，昨天搭乘越竹航空QH9564班機於下午抵達桃園國際機場，旅客楊小姐表示，年代旅遊與當地地接旅行社相互推卸責任，不斷要求旅客稍等一下，出問題時完全未處理，已收集相關資料，回台後將透過法律途徑向旅行社求償。

部落客「段段-LindaTuan」指出，他們是一群好友扶老攜幼出國旅行，沒想到餐飲、行程出問題，就連最基本的住宿都狀況百出，甚至都已經抵達飯店大廳，還要另外再找飯店才有地方住，一行人只好把跟團旅行當自由行來玩，雖然還是玩得很開心，但決定向旅行社求償。

與家人一起同行的陳小姐表示，家人選擇「機加酒」行程，雖然飯店跟交通都有一點狀況，但影響不大，最後果斷自行訂車規畫後續行程。她覺得這次被丟包的團客很可憐，還有團員到飯店辦理入住的時候才發現沒有他們的名字，只好另外上網訂飯店，以後不會再跟年代旅遊訂票了。

旅客楊先生表示，半年前就規畫越南芽莊之旅，今年一月旅行社才表示已客滿，建議改往富國島行程。沒想到不但沒有台灣導遊陪同，到了當地更是一問三不知，究竟增加了多少的消費根本不敢算，將與其他團員返台後提起法律訴訟求償。