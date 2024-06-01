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赴陸禁團令 卓揆喊滾動檢討…旅遊業不樂觀

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷周湘芸／台北報導
行政院長卓榮泰（中）昨天至立法院進行首次施政方針報告，並與衛福部次長林靜儀（左）、勞動部長何佩珊（右）接受立委質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（中）昨天至立法院進行首次施政方針報告，並與衛福部次長林靜儀（左）、勞動部長何佩珊（右）接受立委質詢。記者林伯東／攝影

賴政府宣布六月禁止組團赴陸旅遊，但六月前已規畫的旅行團仍可繼續執行。「放寬不解禁」引發業者不滿，甚至有業者當著賴清德總統的面喊話重啟兩岸旅遊。行政院長卓榮泰昨受訪則說，未來暑假中的旅遊活動若順暢，且品質得到民眾肯定，會適時滾動式檢討，引發外界聯想是否禁團令有機會暑假解禁？

不過，綠營人士表示，目前政策方向仍維持六月後的赴陸禁團令，此前組團者仍可照常出遊，並妥善做好事前規畫，政院會視情形滾動式檢討，卓的說法並不代表暑假團要鬆綁。

卓榮泰昨赴立法院報告施政方針，會前受訪表示，前天有和業者討論也取得初步理解，他希望六月開始民眾循已申請的團為管道從事旅遊活動，也希望業者能好好規畫，未來暑假當中的旅遊活動，只要非常順暢且旅遊品質得到民眾肯定，行政院一定會按照實際執行情況，適時滾動式檢討，請業者加油，行政院也會加油。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，原先福建踩線團若順利來訪，有機會讓陸方正式開放福建旅客來台，旅客量雖不大，但代表意義重大，現在因我方未宣布解禁，福州旅遊協會馬上說踩線要延期，但到底延多久又是未知數，難以太過樂觀。

李奇嶽說，業者群組充斥憤怒、失望及無奈，疫後已一年多，旅遊業仍持續受損害，淪兩岸政治鬥爭犧牲品。台灣四千家旅行社，九成有出團到大陸，全台沒有行業像旅行業這樣被剝奪權益，甚至有業者開玩笑說「反正偷偷去就好」，但若私下攬客恐在法規、保險認定有模糊地帶，盼相關單位講清楚如何認定能出團的定義。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁說，看得出政府「放寬不解禁」是為解決民生問題又不失政治面子。針對賴總統說職責是穩定台海和平發展，蕭認為，對民間來說，民生經濟行為不該跟政治混在一起。

福建 行政院

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