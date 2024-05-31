賴清德出席旅展 業者當面喊話：循序漸進重啟兩岸旅遊

行政院昨宣布6月起組團赴陸禁團令「放寬不解禁」，引發業者不滿。賴清德總統今前往台北國際觀光博覽會開幕式，主辦的台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏致詞時，當著賴清德總統面喊話，相信賴清德總統在推動觀光立國政策下，一定會聆聽業者聲音，業者也會發揮軟實力，善盡國民外交最大功能，循序漸進中重啟兩岸旅遊。

駱炫宏表示，感謝賴總統蒞臨台北國際觀光博覽會，是就職後首場會展，相信賴清德總統在推動觀光立國政策下，一定會聆聽業者聲音，業者也會發揮軟實力，善盡國民外交最大功能，循序漸進中重啟兩岸旅遊，在信任務實中穩定交流，塑造閃亮觀光招牌，相信賴清德總統能帶領大家超越疫情前榮景。

對於禁團令無法完全解除，中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁今出席開幕式會後表示，大陸可以控制其旅行社要出團到哪裡，但台灣是民主自由國家，怎麼會比照限制業者怎麼出團？站在領導人立場希望對等，但對民間來說，民生經濟行為不該跟政治混在一起。

他指出，行政院宣布6月1日後可以持續出團，大家都看得出這是為了兼顧面子跟裡子，解決旅遊業民生問題又不失政治面子，但大型的旅行社就會比較委屈，因為這些業者多是仰賴廣告招攬消費者，現在不得打廣告對他們比較不公平，至於中南部比較小型的旅行社還是繼續出團，導致旅行業兩樣情的狀況。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，昨天消息一出，業者群組充斥憤怒、失望及無奈，甚至有業者無厘頭地說「反正就偷偷去就好了」。業界普遍認為，權益淪為兩岸政治鬥爭犧牲品，台灣有4000家旅行社，有9成有出團到大陸，雖然還是有其他國家可以出團，但這是業者基本權益，全台沒有一個行業像旅行業這樣被剝奪權益。

李奇嶽表示，原先福建踩線團若順利來訪，就有機會讓陸方正式開放福建旅客來台，雖然旅客量不大，但其代表的意義重大，現在福州旅遊協會說要延期，到底延多久又是未知數，可能1個月、3個月，也可能是3年。