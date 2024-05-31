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6月1日前組團仍可赴中旅遊 李孟諺：從寬彈性認定

中央社／ 台北31日電

赴中國大陸旅遊禁團令6月尚未解除，交通部長李孟諺今天在立法院受訪表示，已經成團、規劃出團的旅行團，在6月1日後仍可繼續出團，觀光署會盡量從寬彈性認定，確保旅行業者和旅客權益。

交通部觀光署今年宣布禁組團赴中國旅遊，原定6月之後就暫停出團。行政院長卓榮泰昨天說，考量仍有一定數量旅行團未能在5月前出團，為維護旅客與旅行社權益，今年6月1日前規劃的旅行團，仍可以繼續執行。

行政院長卓榮泰今天率內閣團隊赴立法院進行施政方針報告並備質詢，李孟諺在進入議場前接受媒體訪問。

談及赴中禁團令，李孟諺表示，卓榮泰昨天宣布6月1日後，已經成團、規劃出團的旅行團，可繼續出團。李孟諺指出，觀光署會盡量從寬彈性認定，確保旅行業者和旅客權益。

媒體詢問今天來立法院備詢是否會緊張。李孟諺表示，雖是熟悉場域，但他是新的角色與身分，會全力以赴。

旅行團 李孟諺 觀光 陸客

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