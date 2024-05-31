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新聞眼／安慰劑當藥方 賴政府裡外不是人

聯合報／ 本報記者侯俐安
賴總統就職演說讓兩岸定位戰略清晰化，共軍啟動軍演、對台挑釁加強，雙方缺乏互信，不願真心換絕情，也讓兩岸交流開放管道愈走愈狹窄。路透
賴總統就職演說讓兩岸定位戰略清晰化，共軍啟動軍演、對台挑釁加強，雙方缺乏互信，不願真心換絕情，也讓兩岸交流開放管道愈走愈狹窄。路透

五二○後兩岸持續互探虛實，六月一日「赴陸禁團令」並未解禁，鷹派當道的賴政府想出「舊團可出發」策略，想表達「釋善意」卻被解讀為「開小門」，換來福建踩線團技術性延期，成了一帖為德不卒的安慰劑。

禁團令橫跨蔡政府、賴政府，今年二月間，蔡政府以大陸片面改變Ｍ五○三航路為由，祭出「禁團令」，讓本來三月將全面解禁的赴陸旅遊團瞬間破滅。但為保障旅客權益，已招攬成團、三到五月的旅客仍可出團。

蔡政府一刀切，原意保留空間讓兩岸交流的未來方向，留給五二○上任的賴政府決定。但賴總統就職演說讓兩岸定位戰略清晰化，共軍啟動軍演、對台挑釁加強，雙方缺乏互信，不願真心換絕情，也讓兩岸交流開放管道愈走愈狹窄。

從蔡政府到賴政府，對陸政策溝通平台未變，同樣是鷹派與鴿派角力，國安團隊當煞車皮，陸委會、交通部扮演潤滑劑。不同的是，賴政府核心價值恐未確立。

這從各個決策單位對賴總統就職演說「畫重點」的歧異度可以窺見，有的在「觀光旅遊、學位生來台」畫了紅線，有的在「希望中國正視中華民國存在的事實」、「雙邊對等」塗上螢光筆，一個是裡子、一個是面子。

究竟是要先顧對等尊嚴的面子，還是操之在己的裡子，當兩者拉扯時，決策單位優先順序有所差異，整體決策就會搖擺，最終絞盡腦汁做出「多一點點堅持」、「有一點點交流」的舊團出發令對內交代。結果就是北京認為沒善意、業者怨聲載道、抗中派擔心鬆動，各方不討好。

於是兩岸交流再次陷入僵局，兩岸敵意螺旋持續上升，觀光產業依舊畸形，旅客與業者成為籌碼，權益依舊懸空。

北京 溝通 軍演

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