冷眼集／畫大餅 擋陸客 終究一場空

蔡政府時期的交通部觀光署原本訂下今年一千兩百萬人次的國際觀光客來台目標，因陸客遲遲不來，今年三月才自動下修為一千萬人次。今年首季僅兩百萬人次來台，外界認為今年連要達到下修目標都「很拚」，未料賴政府的觀光署昨在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，竟喊二○二八年一千四百萬人次的國際客目標。

才短短三個月，尤其賴政府上台後，兩岸觀光更加僵持，賴政府的觀光客成長信心，從何而來？

進一步檢視觀光署昨提出的四大策略，包含「觀光品牌引客千萬」、「環島亮點捲動國旅」、「跨域整合多元旅遊」及「智慧景區價值升級」，並將以「親山、親海、樂環島」為行銷主軸擴大吸引國際觀光客，但這與去年疫後解封陸續推動的「魅力景區新亮點」、「觀光品牌三點零」、「國家智慧景區」概念相似。過去一年多都無法達到的人數，難道再給四年就會自動增長？

再翻開歷年來台旅客量分析，二○一五年陸客來台全盛時期，有四百多萬人次陸客，當年總計也才一○四三點九萬人次的國際觀光客來台；疫情前的二○一九年國際旅客達歷史高峰，也不過是一一八六點四萬人次。如今今年眼前的千萬目標能否達成都還是未知數，竟就再喊出一千四百萬人次的史上新高目標？

理想很豐滿、現實很骨感，數字喊再高恐怕只是空話。尤其兩岸觀光遲未完全開放，業者去年起喊破喉嚨，如今賴政府政治意識治國，導致仍盼不到曙光，組團赴陸的禁團令也還未解禁，一千四百萬人次的遠大目標顯得眼高手低，喊再多的漂亮數字恐都只是空話。