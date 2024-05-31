觀光署：旅遊業拚兆元產值

交通部觀光署昨在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，提出觀光品牌引客、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊、智慧景區價值升級等四大策略，力拚二○二八年國際觀光客達到一千四百萬人次、國旅二點二億人次，讓觀光產值達到兆元。

觀光署長周永暉昨在會後記者會說明，今年國際來台旅客目標為一千萬人次、兩億國旅人次，可分別創造新台幣三千六百億元、五千四百億元產值。今年第二季雖受花蓮地震影響目標人次，但希望第三、四季擴大來台旅客，後續並以每年增加一百萬人次為目標，在二○二八年達到國際觀光客一千四百萬人次。

行政院發言人陳世凱轉述，行政院長卓榮泰指示，請交通部持續透過多元管道擴大宣傳，早日達成今年千萬旅客來台目標。不過，今年來台旅客目標原為一千二百萬人次，後又下修至千萬。

周永暉表示，四大策略將融入永續及數位國際發展趨勢，搭配海外旅展、推廣會、數位廣告、戶外廣告、社群平台等五行銷廣告，擴大吸引國際旅客。觀光署有十六個駐外辦事處，將逐步推廣設置八個台灣觀光服務處，尤其配合巴黎奧運，四月已在法國成立觀光服務處，希望多元布局吸引國際旅客來台，「我們也歡迎陸客」。

國旅則要推動十七個區域觀光圈，希望串聯推動區域旅遊、島內旅遊，並跨部會合作，打造景區更國際化、品牌化，也希望地方展現特色，帶動重要廊帶。不過，桃園市副市長蘇俊賓說，區域觀光圈竟獨漏北北桃都會區，令人不解，應增列北北桃都會區遊程。據了解，會中卓榮泰回應「桃園很漂亮，請觀光署考慮一下。」