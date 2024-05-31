放寬不解禁…兩岸無互信 旅遊業嘆「凌遲」

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁昨透露，交通部長李孟諺向業者表示，會等六月十日福建旅行業者踩線團到馬祖後，看陸方是否善意回應，若之後有正式開放福建旅客來台，屆時再討論解除禁團令，這是一個觀察關鍵點。但福州旅遊協會昨在我方宣布六月赴陸禁團令未解禁後，隨後發函給馬祖觀光協會決定踩線延後。

旅遊業者表示，很遺憾福州市旅遊協會緊急喊停，「（兩岸）彼此毫無信任可言、最後苦的還是業者。」中華兩岸旅遊協會理事長許晉睿說，一直提醒政府赴陸旅遊團與陸客來台團是一碼歸一碼，「搞到現在還是凌遲業者」。

創新旅行社董事長李奇嶽說，「明明可以坐在桌上吃飯，為什麼要我們在牆角偷偷吃飯」，業者普遍認為應全面解除。他認為，「放寬不解禁」就是要政治面子又要安撫業者，限定先前已招攬的旅客其實也是「空氣彈」，以此為由讓業者有飯吃，實際上業者提出的數量有多少真的是二月七日前招攬的，恐很難認定。最怕就是屆時業者為了出團，沒有依規定保旅行業責任保險及旅行業履約保證保險，形成另類地下團。

福州旅遊協會昨發函給馬祖觀光協會，指「鑑於今年福州市在中華民族傳統佳節—端午節期間將舉辦重要的節慶活動，該活動日期以考察團的原計畫形成相衝突。為確保雙方活動的均能順利進行，避免給貴方與我方帶來不便，我們決定將原計畫的赴馬祖活動延期舉行。」

來函還稱，關於延期後的具體日期將盡快與對方協商，並在確定後及時告知，對於此次調整帶來的不便深表歉意。

福州市旅遊協會會長韓鳴昨晚向本報指出，延後是因遇上傳統節日，當地旅遊業者忙不開身；還說「延後一下也有好處，大家能夠更理性地去看待這個問題。」但他駁斥「無限期延後」的猜想，強調「我們屬於民間交流，不屬於政治來往」，最終「肯定會出發」，因雙方意願都很強。

陸委會表示，歡迎陸方來台進行旅遊踩線考察的立場不變，希望陸方在方便的時候盡快進行。