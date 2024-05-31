聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁團令仍未解 政院：6月前敲定的赴陸團照走

聯合報／ 記者侯俐安陳宥菘周湘芸陳敬丰／連線報導
旅遊業者原期待六月組團赴陸的禁令能解除，但行政院昨僅宣布，二月七日前已組團仍可繼續執行，形同「放寬不解禁」。記者黃仲明／攝影
旅遊業者原期待六月組團赴陸的禁令能解除，但行政院昨僅宣布，二月七日前已組團仍可繼續執行，形同「放寬不解禁」。記者黃仲明／攝影

禁止組團赴大陸旅遊原定六月生效，旅遊業者原本期待能解除「禁團令」，但賴政府未解禁，行政院長卓榮泰昨僅宣布，今年六月前已規畫的旅行團可繼續執行，未來再視狀況滾動檢討。交通部長李孟諺說，目前方向就是「適度開放」；陸委會副主委李麗珍則說，此舉已是「盡量務實的釋出善意」。

交通部觀光署二月七日依發展觀光條例，要求禁止組團赴陸旅遊，但已組團的可在六月前出團。

旅遊業者期待賴政府可解除六月後禁令，尤其大陸日前已經釋出將開放福建赴馬祖旅遊，但政院昨天此舉代表未真正「解禁」。

觀光署昨在行政院會報告觀光政策，卓榮泰聽取報告後裁示，政府歡迎陸客來台的政策始終沒有改變，兩岸可先從重啟雙邊對等的旅遊跨出第一步，期盼中國也能展現相對善意和努力，為兩岸和平交流做出貢獻。

卓榮泰說，旅行社組團赴陸事宜，原先宣布出團至五月底為止，但考量有一定數量旅行團未能付諸實行，為維護旅客以及旅行社權益，因此今年六月前規畫的旅行團將可繼續執行，未來會視執行狀況滾動檢討。

陸委會副主委梁文傑解釋，這是為了照顧台灣旅客的權益，且考量近期中共軍演、於世界衛生大會對台打壓、要求台灣藝人表態等一連串情勢的決定。

至於未來是否開放招攬新團，梁文傑說會再「動態評估」，目前先以消化既有的一千多團，約兩萬人為主。

梁文傑還說，我方長期以來一直想要讓兩邊的旅遊團正常化，包括去年八月宣布歡迎大陸團客來台，但遲遲沒有。今年三到五月，台灣組團赴陸大概有十一萬人，相對的，大陸也沒讓任何團客來到台灣。

交通部長李孟諺也說，今年一至四月台灣到大陸旅遊達八十萬多人次，遠超過大陸來台的十二萬人次，目前方向就是適度開放。

觀光署長周永輝表示，目前定調只開放二月七日之前就已攬客成團者，估計六到八月有近一千團，人數大約兩萬人。

周永暉說，當時宣布禁團令後，有些先前開始接受組團、併團的，都可出團，目前已排到中秋出團，甚至明年二月；至於三、五好友透過旅行社辦理赴陸，屬於自由行，不在團遊限令上。

賴清德總統今天將出席台北國際觀光博覽會開幕，業者仍盼有進一步好消息。

交通部長 卓榮泰 周永暉 旅行團 李孟諺 梁文傑 自由行 賴清德 軍演 陸委會

延伸閱讀

卓榮泰拜會民眾黨：相信人民樂意看到行政、立法良善互動

在野黨不杯葛 卓榮泰31日可望順利上台報告

接見片山和之 卓榮泰：盼日本助台灣加入CPTPP

民眾黨立委指覆議案通過機率低 卓榮泰當場笑回「不一定」

相關新聞

禁團令仍未解 政院：6月前敲定的赴陸團照走

禁止組團赴大陸旅遊原定六月生效，旅遊業者原本期待能解除「禁團令」，但賴政府未解禁，行政院長卓榮泰昨僅宣布，今年六月前已規...

冷眼集／畫大餅 擋陸客 終究一場空

蔡政府時期的交通部觀光署原本訂下今年一千兩百萬人次的國際觀光客來台目標，因陸客遲遲不來，今年三月才自動下修為一千萬人次。...

新聞眼／安慰劑當藥方 賴政府裡外不是人

五二○後兩岸持續互探虛實，六月一日「赴陸禁團令」並未解禁，鷹派當道的賴政府想出「舊團可出發」策略，想表達「釋善意」卻被解...

觀光署：旅遊業拚兆元產值

交通部觀光署昨在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，提出觀光品牌引客、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊、智慧景...

放寬不解禁…兩岸無互信 旅遊業嘆「凌遲」

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁昨透露，交通部長李孟諺向業者表示，會等六月十日福建旅行業者踩線團到馬祖後，看陸...

赴陸禁團令政院滾動檢討 陸委會：盡量務實的釋出善意

行政院會昨（30）日拍板鬆綁赴陸禁團令，6月1日前規劃的團客仍可赴陸，未來將適時滾動檢討，以符合全民及觀光產業最大利益；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。