禁團令仍未解 政院：6月前敲定的赴陸團照走

禁止組團赴大陸旅遊原定六月生效，旅遊業者原本期待能解除「禁團令」，但賴政府未解禁，行政院長卓榮泰昨僅宣布，今年六月前已規畫的旅行團可繼續執行，未來再視狀況滾動檢討。交通部長李孟諺說，目前方向就是「適度開放」；陸委會副主委李麗珍則說，此舉已是「盡量務實的釋出善意」。

交通部觀光署二月七日依發展觀光條例，要求禁止組團赴陸旅遊，但已組團的可在六月前出團。

旅遊業者期待賴政府可解除六月後禁令，尤其大陸日前已經釋出將開放福建赴馬祖旅遊，但政院昨天此舉代表未真正「解禁」。

觀光署昨在行政院會報告觀光政策，卓榮泰聽取報告後裁示，政府歡迎陸客來台的政策始終沒有改變，兩岸可先從重啟雙邊對等的旅遊跨出第一步，期盼中國也能展現相對善意和努力，為兩岸和平交流做出貢獻。

卓榮泰說，旅行社組團赴陸事宜，原先宣布出團至五月底為止，但考量有一定數量旅行團未能付諸實行，為維護旅客以及旅行社權益，因此今年六月前規畫的旅行團將可繼續執行，未來會視執行狀況滾動檢討。

陸委會副主委梁文傑解釋，這是為了照顧台灣旅客的權益，且考量近期中共軍演、於世界衛生大會對台打壓、要求台灣藝人表態等一連串情勢的決定。

至於未來是否開放招攬新團，梁文傑說會再「動態評估」，目前先以消化既有的一千多團，約兩萬人為主。

梁文傑還說，我方長期以來一直想要讓兩邊的旅遊團正常化，包括去年八月宣布歡迎大陸團客來台，但遲遲沒有。今年三到五月，台灣組團赴陸大概有十一萬人，相對的，大陸也沒讓任何團客來到台灣。

交通部長李孟諺也說，今年一至四月台灣到大陸旅遊達八十萬多人次，遠超過大陸來台的十二萬人次，目前方向就是適度開放。

觀光署長周永輝表示，目前定調只開放二月七日之前就已攬客成團者，估計六到八月有近一千團，人數大約兩萬人。

周永暉說，當時宣布禁團令後，有些先前開始接受組團、併團的，都可出團，目前已排到中秋出團，甚至明年二月；至於三、五好友透過旅行社辦理赴陸，屬於自由行，不在團遊限令上。

賴清德總統今天將出席台北國際觀光博覽會開幕，業者仍盼有進一步好消息。