赴陸禁團令政院滾動檢討 陸委會：盡量務實的釋出善意

經濟日報／ 記者余弦妙侯俐安陳宥菘／台北報導
行政院會30日拍板鬆綁赴陸禁團令，6月1日前規劃的團客仍可赴陸。 聯合報系資料照
行政院會30日拍板鬆綁赴陸禁團令，6月1日前規劃的團客仍可赴陸。 聯合報系資料照

行政院會昨（30）日拍板鬆綁赴陸禁團令，6月1日前規劃的團客仍可赴陸，未來將適時滾動檢討，以符合全民及觀光產業最大利益；陸委會表示，此舉是「盡量務實的釋出善意」，接下來是否開放招攬新團會再「動態評估」。

觀光署在今年春節依發展觀光條例，要求禁止組團赴陸旅遊，原定自今年6月起暫停出團，但政院昨日拍板，6月1日前規劃的旅行團仍可出團，禁團令略為鬆綁，但並未全面解禁。

行政院會說明觀光政策方向
行政院會說明觀光政策方向

據觀光署統計，6月1日前規劃的赴陸團客約有1,000團、每團約20多人，總數約2萬人仍可出團。

行政院長卓榮泰昨日指出，政府歡迎陸客來台的政策始終沒有改變，兩岸可從重啟雙邊對等的觀光旅遊跨出第一步，期盼中國大陸也能展現相對的善意和努力，共同為兩岸的和平與交流作出貢獻。

交通部長李孟諺昨日也表示，6月1日起禁團令「適度開放」，接下來政策調整，視對岸開放程度而定；今年1到4月台人赴陸數量是陸客來台的六倍以上，盼兩岸能對等交流。

針對禁團令鬆綁範圍，觀光署長周永暉表示，原則上仍以6月1日前所規劃的團客為主，出團時間並未訂出期限，但他也強調，目前仍禁止業者打廣告攬客，若被發現有攬客行為，將會開罰1萬至5萬元罰鍰。至於能否在30日、31日趕搭末班車成團？他表示，不能。

陸委會副主委李麗珍表示，組團赴陸的部分已有相當努力，尤其520總統就職後，陸方對我軍演、打壓台灣參與WHA等，在此情形下，台灣已盡量務實的釋出善意。

對於禁團令是否會再逐步鬆綁？陸委會副主委梁文傑表示，未來是否開放招攬新團，會再「動態評估」，目前先以消化既有的1,000多團為主。

梁文傑表示，我方長期以來一直想讓兩邊旅遊團正常化，但現實上遇到種種障礙，包括去年8月宣布歡迎大陸團客來台，但遲遲沒有。今年3到5月，台灣組團赴陸大概有11萬人，相對的，大陸並未讓任何團客來到台灣。

梁文傑呼籲，兩岸旅遊不應處處設下前提，至於開不開放、何時開放，目前正在評估中。

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