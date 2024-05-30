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赴陸禁團令稍微鬆綁「何時解」？ 陸委會：再動態評估

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑30日就台灣組團赴陸旅遊一事進一步說明。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑30日就台灣組團赴陸旅遊一事進一步說明。記者陳宥菘／攝影

今（30）日上午行政院院會決議，6月1日以前規劃的赴陸旅行團，可以繼續執行，並視執行狀況滾動檢討，但仍不能招攬新團，禁團令稍微鬆綁，但未解除。陸委會副主委梁文傑30日解釋，由於陸方至今未開放團客來台，加上近期對台軍演、於WHA遭受打壓、要求台灣藝人表態等，這些因素都會考量進來。至於我方是否設定陸方怎樣的回應才會解除禁團令？梁文傑回應會再「動態評估」。

陸委會30日下午召開例行記者會，就行政院院會決議開放舊團赴陸，梁文傑在會上表示，我方長期以來一直想要讓兩邊的旅遊團正常化，但是現實上遇到種種障礙。包括政府去年8月宣布歡迎大陸團客能夠來台灣，但目前（大陸團客）遲遲沒有來。今天3到5月，台灣組團赴陸大概有11萬人，相對的，大陸也沒讓任何團客來到台灣。

梁文傑指出，在這樣的狀況之下，政府必須要考慮最近一連串的情勢，包括上禮拜的軍事演習、台灣在世界衛生大會（WHA）所受到的打壓，包括中共方面刻意要求台灣藝人表態等等，這些因素都要考量進去。

梁文傑續指，政府必須要照顧到台灣旅客赴陸時的權利義務，現在有一些表面上是自由行，實際上是到大陸後「再組團」，當旅遊糾紛發生時，這些旅客會沒有保障。

梁文傑表示，旅行業者說，現在大概還有一千多個團，還有約兩萬人，「所以現階段，讓他們有消化的機會，也就是說，這兩萬人、一千團，他們可以正式地組團去（大陸），也就是旅客跟旅行社的權利義務上有獲得保障，而不是以散客的名義進去再去組團。」

至於是否設定陸方要有怎樣的回應，我方才會進一步開放、鬆綁旅遊團政策？梁文傑回應，目前先以消化既有的一千團，兩萬人為主，接下來再動態評估。

梁文傑 陸委會 陸客

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