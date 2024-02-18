禁團令寧損國家利益？綠委：中國禁陸客來台 國內業者也苦不堪言

針對赴陸禁團令的法源，觀光署搬出《發展觀光條例》表示，業者組團赴陸旅遊已損害國家利益，所以可以加以禁止，藍委質疑這是「把業者當賣國賊」。但民進黨立委鍾佳濱受訪時說，觀光如同航權，都注重平等互惠，所以問題在於「中國單方面限制旅客來台」，已損及到國內觀光旅遊業的利益，且旅遊業屬於特許行業，本來就可約束。

禁團令法源惹議

交通部觀光署在春節前夕宣佈，原規劃3月開放台灣旅行業可組團赴陸旅遊之事暫停實施，國民黨團與民眾黨團質疑禁團令於法無據。國民黨立委翁曉玲就指出，過去的禁團令是配合中央疫情指揮中心的防疫措施，隨著中央疫情指揮中心早在去年5月解編，所有限制措施在法律上，理應隨之立即解除。

對此，觀光署回應，禁止旅行業組團赴陸旅遊之作為是根據「發展觀光條例」與「旅行業管理規則」辦理。觀光署指出，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及我國國安，衡量組團赴陸的經營行為已「損害國家利益」，所以要求旅行社暫停組團赴陸旅遊。

赴陸損及國家利益？

國民黨立委洪孟楷質疑，觀光發展條例53條寫「有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者」，當初的立法精神，是何其重大情節；如今因為政治意識形態的對抗，民進黨政府居然拿那麼重的罪名來加諸在觀光業者的身上，組團赴陸旅遊就變成口中的賣國賊，這就是民進黨政府要告訴國人的事？

同黨立委翁曉玲也指出，觀光署引用這樣的法源，豈不是在說旅遊業者組團去大陸就是在損害國家利益？但他們究竟是損害何種國家利益？觀光署應說明白。她更質疑，團客會損害國家利益？ 難道散客就不會？觀光署強詞奪理，誤用法律，硬拗態度，實不可取。

綠委：觀光重平等

對此，鍾佳濱受訪時說，台灣有憲法保障人民的旅遊與遷徙的自由，所以沒有限制人民到中國旅遊，此次限制的是業者招攬團客赴陸，這是兩件不一樣的事情。他解釋說，旅行業屬於特許行業，相關業務都要取得資格才能進行，跟銀行業、保險業等行業相同，都涉及到公共利益。

至於國民黨立委質疑「何謂陸團有傷害國家利益」，鍾佳濱舉航權為例說，國際交通一定會要求航權，且要彼此平等互惠，「沒有你家飛機來飛來我國賺錢，我家飛機卻不能過去」的道理，而觀光旅遊亦然，所以中國片面禁止人民到台灣旅遊，甚至連該國民眾來台灣都要政府經過同意，就限制了我國國內觀光業者賺錢的機會，當然是「損及國家利益」。

他強調，雖然許多觀光業者靠著把國人送去中國賺錢，對禁團令心生不滿，但有人是靠著陸客來台來維持生計，中國禁止陸客來台也導致許多國內業者苦不堪言，業者之間更應互相理解。

鍾佳濱強調，最大的問題還是中國單方面限制旅客來台，所以台灣為了觀光業整體的發展，照顧接陸團旅遊業的生計，態度才更應該硬起來。







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