禁團令急轉彎 無依據且失信於民

原定3月1日要取消對中國的團客禁令，民進黨政府卻在農曆年前宣布停止旅行業組團赴大陸旅遊，令旅行業有代中共受過之感。觀光署近日表示，此命令的法源依據是《發展觀光條例》與《旅行業管理規則》，卻遭在野黨與業者批評官方是在找法令硬拗。賴清德曾在競選時信誓旦旦歡迎陸客，如今大轉彎不只讓業者大失血，更加深民眾對政府不講信用的怨言。

開放政策大轉彎

民進黨準總統賴清德去年12月13日曾表示，只要兩岸在對等、尊嚴、互惠的原則下，將展開雙臂歡迎陸客來台旅遊，交通部也原訂將在3月開放旅行業組團赴大陸旅遊，但卻又在農曆連假前收回成命，不只讓業者哀鴻遍野，外界也質疑相關命令並沒有法源依據，憑什麼剝奪旅行社工作權？

觀光署近日雖發新聞稿指出，法源是依據《發展觀光條例》第53條第1項，以及《旅行業管理規則》第49條第19款，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及台灣國安等狀況，組團赴陸的經營行為有損國家利益，因此暫停組團。但民眾黨團總召黃國昌質疑，發展觀光條例是以不確定的法律概念，作為違規事後處罰依據。

旅行商業同業公會全聯會研究發展委員會召集人高洺塗怒批，這是為了合理化而硬擠出的法源，他表示，觀光署用不合理的監督影響業者生存空間，更凸顯現任首長只是政治任命，根本不懂觀光。副理事長吳雁輝也說， 4至6月是往大陸的旺季，尤其6月份已經收客七、八成了，這些旅遊糾紛如何善了？

禁團令反覆傷誠信

旅遊業者感嘆，如今是政府打自己孩子給中共壓力，讓旅行業代中共受過，選前賴清德的承諾似已石沉大海。如今正值政權更迭之際，看守政府理應求穩，以利新政權接任，尤其開放團客到中國更是早早承諾選民的政策。

雖然3到5月仍可開團，但6月以後的團統統取消，旅行業面臨收入化為泡影，還要處理消費糾紛、得不償失，民眾也無法到中國旅遊，對政府只會更多不滿。

何況賴清德是雙少數總統，民意基礎未如蔡英文總統深厚，卻出現民意如此反彈之事，背後究竟由誰主導？民進黨政府應說明清楚。否則在賴清德還未上任時，民眾就已對政府累積大量不信任感，加總起來的施政阻礙只會愈來愈多。最後傷害的，也只會是賴清德早已薄弱的民意基礎。

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