快訊

神明花燈作者是他！喊讓更多人看見民俗手藝 作品遭評價「像靈堂」這樣說

新北死亡車禍…休旅車違規左轉害命 騎士頭重創一度救回仍傷重不治

禁團令急轉彎 無依據且失信於民

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
政府原本要開放團客前往中國卻臨時轉彎，恐讓旅行業損失慘重、赴陸團客心生不滿，讓政府的信任度降低，不利賴清德未來執政。圖為旅客在機場。圖／聯合報系資料照片
政府原本要開放團客前往中國卻臨時轉彎，恐讓旅行業損失慘重、赴陸團客心生不滿，讓政府的信任度降低，不利賴清德未來執政。圖為旅客在機場。圖／聯合報系資料照片

原定3月1日要取消對中國的團客禁令，民進黨政府卻在農曆年前宣布停止旅行業組團赴大陸旅遊，令旅行業有代中共受過之感。觀光署近日表示，此命令的法源依據是《發展觀光條例》與《旅行業管理規則》，卻遭在野黨與業者批評官方是在找法令硬拗。賴清德曾在競選時信誓旦旦歡迎陸客，如今大轉彎不只讓業者大失血，更加深民眾對政府不講信用的怨言。

開放政策大轉彎

民進黨準總統賴清德去年12月13日曾表示，只要兩岸在對等、尊嚴、互惠的原則下，將展開雙臂歡迎陸客來台旅遊，交通部也原訂將在3月開放旅行業組團赴大陸旅遊，但卻又在農曆連假前收回成命，不只讓業者哀鴻遍野，外界也質疑相關命令並沒有法源依據，憑什麼剝奪旅行社工作權？

觀光署近日雖發新聞稿指出，法源是依據《發展觀光條例》第53條第1項，以及《旅行業管理規則》第49條第19款，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及台灣國安等狀況，組團赴陸的經營行為有損國家利益，因此暫停組團。但民眾黨團總召黃國昌質疑，發展觀光條例是以不確定的法律概念，作為違規事後處罰依據。

旅行商業同業公會全聯會研究發展委員會召集人高洺塗怒批，這是為了合理化而硬擠出的法源，他表示，觀光署用不合理的監督影響業者生存空間，更凸顯現任首長只是政治任命，根本不懂觀光。副理事長吳雁輝也說， 4至6月是往大陸的旺季，尤其6月份已經收客七、八成了，這些旅遊糾紛如何善了？

禁團令反覆傷誠信

旅遊業者感嘆，如今是政府打自己孩子給中共壓力，讓旅行業代中共受過，選前賴清德的承諾似已石沉大海。如今正值政權更迭之際，看守政府理應求穩，以利新政權接任，尤其開放團客到中國更是早早承諾選民的政策。

雖然3到5月仍可開團，但6月以後的團統統取消，旅行業面臨收入化為泡影，還要處理消費糾紛、得不償失，民眾也無法到中國旅遊，對政府只會更多不滿。

何況賴清德是雙少數總統，民意基礎未如蔡英文總統深厚，卻出現民意如此反彈之事，背後究竟由誰主導？民進黨政府應說明清楚。否則在賴清德還未上任時，民眾就已對政府累積大量不信任感，加總起來的施政阻礙只會愈來愈多。最後傷害的，也只會是賴清德早已薄弱的民意基礎。

【更多精采內容，詳見

國安 國旅 民進黨 蔡英文 觀光署 賴清德

延伸閱讀

批綠放生赴陸台客 陳學聖：賴清德只想顧自己四成選民

賴清德年初三新年紅包還願之旅 南投只有這4個里能拿到

相關新聞

被指赴陸觀光禁團令「於法無據」！王國材舉這2法 強調有和法制單位討論

交通部長王國材體檢全台自行車道建設，今下午到屏東縣東港大鵬灣並與地方觀光業者座談會，會前接受媒體聯訪，對於政府開放我國團...

禁團令寧損國家利益？綠委：中國禁陸客來台 國內業者也苦不堪言

針對赴陸禁團令的法源，觀光署搬出《發展觀光條例》表示，業者組團赴陸旅遊已損害國家利益，所以可以加以禁止，藍委質疑這是「把業者當賣國賊」...

禁團令急轉彎 無依據且失信於民

原定3月1日要取消對中國的團客禁令，民進黨政府卻在農曆年前宣布停止旅行業組團赴大陸旅遊，令旅行業有代中共受過之感。觀光署近日表示，此命令的法源依據是《發展觀光條例》與《旅行業管理規則》，卻遭在野黨與業者批評官方是在找法令硬拗。賴清德曾在競選時...

兩岸談判空間縮小 專家籲速定國安人事

「近來因禁團令、大陸漁民2死等事件，顯示兩岸談判空間縮小，新總統賴清德應儘速籌備國安人事！」針對近日兩岸關係升溫，學者廖天威受訪時建議，賴清德應儘速規劃好上任後外交國防議題要如何處理，讓民眾安心；學者陳俐甫則認為...

批禁團令 賴士葆：選舉高舉民主 選後變獨裁國家

交通部祭出禁團令引軒然大波。對此，國民黨立委賴士葆今表示，禁團令拿不出法源依據，選舉時高舉民主大旗，選後變成獨裁國家。

斥禁團令欺負觀光業者 洪孟楷：把業者當賣國賊？

交通部農曆年前宣布，停止招攬赴陸團遊，被質疑無法源依據。觀光署援引「發展觀光條例」、「旅行業管理規則」澄清，新聞稿甚至稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。