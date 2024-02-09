陸客最想旅遊處 台灣名列前5大

大陸民眾出境旅遊人數持續增長，官方智庫預估，二○二四年將有一點三億人次出境旅遊，恢復到疫情前二○一九年八成以上。而根據大陸民眾的問卷調查結果，台灣仍是大陸民眾有意旅遊的前五大目的地。

大陸文旅部旗下中國旅遊研究院，近日發布「中國出境旅遊發展報告（二○二三至二○二四）」，指出二○二三年出境旅遊人次為八千七百萬人次，並預測二○二四年出境旅遊人數為一點三億人次。而在疫情前的二○一九年，出境旅遊人次為一點五五億人次，因此今年將恢復到二○一九年的八成以上。

報告提到，從出境目的地結構上看，出境遊客的目的地國家或地區依次是香港、日本、澳門、南韓、台灣、英國、法國和德國。

另外，陸委會七日晚也公布近來兩岸人員往來情況，在文教交流部分，去年第四季大陸入境數僅剩下二百四十人次，比去年第三季的二○七三人次驟減近九成。