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藍委嗆：蔡政府春節前突襲宣布 其心可誅

聯合報／ 記者屈彥辰歐陽良盈／台北報導
國民黨立委翁曉玲批評，交通部觀光署發布寥寥幾句的新聞稿，便一聲令下，即日起禁止旅行業招攬旅行團赴陸，是一聲令下，毀萬家計生，令人氣憤。圖／報系資料照
國民黨立委翁曉玲批評，交通部觀光署發布寥寥幾句的新聞稿，便一聲令下，即日起禁止旅行業招攬旅行團赴陸，是一聲令下，毀萬家計生，令人氣憤。圖／報系資料照

針對開放團客赴陸旅遊禁令臨時喊卡，前總統馬英九昨天表示，兩岸之間一定要以和為貴，不和的話，累積下來將來成為衝突理由，希望政府處理這些問題小心寬容，不要造成不必要困擾，根本不需要大張旗鼓鬧，兩岸之間最大問題是我方政府從不跟大陸溝通，怎麼會有這樣的政府。

國民黨立委翁曉玲說，禁止組團赴陸對旅行業產生莫大衝擊，交通部連一次公聽會、諮詢會、座談會，甚至提前預告徵詢書面意見都沒有，選擇在最後一天上班日、春節連假前突襲式宣布，其心可誅。

國民黨立委許宇甄指出，蔡政府在過年前，突然宣布停止招攬前往中國大陸的旅行團，時間點極為可議，沒有顧及應有的行政程序，將選舉承諾拋諸腦後，對觀光旅遊業大耍賴。無論是蔡政府或總統當選人賴清德有什麼樣的政治想法，不該拿觀光旅遊業者開刀。

許宇甄說，人民的就業、生計不該成為政府的談判籌碼與操作手段，蔡政府應懸崖勒馬，迷途知返，別讓觀光旅遊業數萬從業人員吃不下年夜飯。

民眾黨立委張啟楷質疑，觀光署選在過年前夕否定自己原本的開放政策，是要讓觀光業者「歹過年」嗎？賴清德選前說對此樂觀其成，選後出爾反爾，旅行業者眼看箭在弦上，觀光署卻選在過年前夕否定政策，政府立場前後不一，讓國人無所適從。

國民黨 張啟楷 旅行團 翁曉玲 觀光署 許宇甄 賴清德 馬英九

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