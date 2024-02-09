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消基會呼籲政府應補償消費者、業者

聯合報／ 記者葉冠妤周彥妤／台北報導
交通部觀光署政策大轉彎，交通部原訂3月起解除「禁團令」，開放國人組團赴陸旅遊卻突然急轉彎，要求旅行業即日起停止招攬中國大陸旅行團。示意圖。記者黃仲明／攝影
交通部觀光署政策大轉彎，交通部原訂3月起解除「禁團令」，開放國人組團赴陸旅遊卻突然急轉彎，要求旅行業即日起停止招攬中國大陸旅行團。示意圖。記者黃仲明／攝影

交通部原訂三月起解除「禁團令」，開放國人組團赴陸旅遊，前天卻突然大轉彎，要求旅行業即日起停止招攬中國大陸旅行團消基會呼籲，政府決策造成消費者、業者損失，應主動提出補償措施；觀光署說，建議業者將六月後出發的旅行團併入三至五月出發，年後也會再了解業者狀況，加強溝通協助。

觀光署前天無預警宣布旅行業即起停止招攬前往中國大陸的旅行團，已成團者、五月底前發團者仍可前往，但六月起將無限期停團。

旅行業者一片罵聲，對於已預訂暑假赴陸旅行團的民眾來說，除了掃興，恐怕也必須負擔取消的行政規費等。

消基會董事長吳榮達認為，依旅遊定型化契約，雖能全額退款，消費者仍需要負擔行政規費、簽證護照等費用，明明是政府決策造成了消費者的損失，也影響業者營運，要業者自行吸收行政費用過於嚴苛，要消費者承擔也不合理，當初是政府宣布放行，卻又臨時轉彎禁止，應該由政府主動提出補償措施。

中華民國旅行業品質保障協會前晚也聲明，政府應補助已招攬團體旅遊解約的行政作業費，並出面與航空公司協調退還旅行社機位訂金，以及補償旅客、旅行社損失。

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