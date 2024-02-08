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新聞幕後／高層討論2周 觀光署不知風向變？

聯合報／ 記者侯俐安
原定3月1日開放的台灣赴大陸旅遊團，交通部觀光署7日突然緊急喊停，讓旅遊業者錯愕不已。圖／本報系資料照
原定3月1日開放的台灣赴大陸旅遊團，交通部觀光署7日突然緊急喊停，讓旅遊業者錯愕不已。圖／本報系資料照

交通部觀光署原訂昨天宣布三月一日解除我國赴陸「禁團令」詳細方案，未料卻發出新聞稿指陸方片面改變Ｍ五○三航線，請旅行業「即日停止招攬」。據了解，蔡政府政策急轉彎的討論已兩周，陸方宣布取消Ｍ五○三飛行偏置協議使其航路更靠近海峽中線只是最後一根稻草，但觀光署卻沒嗅到風向已轉。

大選期間，兩岸關係冰凍衝擊觀光生計成各方攻防焦點。據悉，府院決策系統意見不同，當時有開放壓力，交通部提出方案，在國安跨部會機制討論時間方式。國安單位基於國安考量認為不宜開放，選戰團隊與觀光系統傾向開放。各系統有所拉鋸，各施角力。

十月底，七千多名觀光業者曾舉辦餐會邀國民黨總統候選人侯友宜參加，盼兩岸解凍。隔幾天，交通部長王國材與業者座談，直接喊出三月一日解除禁團令，並稱會在春節前宣布詳細方案，讓業者以為盼到春燕，大舉招團就等春暖花開。

沒想到，一月十三日賴清德當選總統，陸方接連出招，一月十五日諾魯與我斷交、一月十七日我遭取消Ｕ二○男子排球錦標賽主辦權起，政府高層已在討論政策轉向。國安會、陸委會、交通部等相關單位經多次跨部會討論，這兩天拍板轉彎。換句話說，Ｍ五○三事件只是最後一根稻草。

尷尬的是，政府高層討論了兩周，觀光署長周永暉卻未嗅到風向已轉，還在一月卅一日交通部新春記者會上推敲所謂「春節前公布」，說出「二月六日或七日左右會宣布詳細內容」及說明陸客市場目標、赴陸觀光團客鬆綁數額、時間，隔天立即被警告「不要再對外講沒有決定的事」。

選舉支票失效，不但兩岸觀光回到原點，觀光署險些失控的規畫恐也牽動新閣員布局。

交通部 交通部長 周永暉 國安會 春節 觀光署 陸客

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