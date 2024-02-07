萬芳醫院過關 破落馬傳言

醫學中心評鑑結果昨揭曉，台北區醫學中心增加台北慈濟、雙和醫院，加上原本的萬芳醫院，形成「八加二」，也打破先前萬芳醫院落馬傳言。萬芳醫院新院長劉燦宏昨發布院內公開信，期許同仁發揮萬芳精神，勇於突破創新，讓萬芳醫院成為大台北南區的示範醫院。

北慈指出，疫情期間，院方第一時間降載醫療量能，為當年全國收治病患最多的醫院，對評鑑結果抱持平常心，會持續展現日常水準，全院員工也以感恩歡喜心迎接結果。

醫學中心醫院評鑑結果幾家歡樂幾家愁，部立桃園醫院未上榜。部桃代理院長陳日昌透過臉書發文表示，比賽結果往往是很多因素共同成就，這些因素中唯一不變的是「球員」，球員要能在每次競賽中累積經驗，才能化危機為轉機，爭取下次勝利。

市長高虹安表示，竹竹苗三縣市人口數超過一五八萬人，長久以來缺乏醫學中心，民眾罹患特殊、重大等疾病時常須跨區就診，市府團隊致力爭取醫學中心設置，台大新竹分院成為竹市第一家、更是竹竹苗地區唯一的醫學中心。新竹縣長楊文科說，台大新竹分院升級為醫學中心，意味將有更多醫療資源挹注，守護縣民健康。

新竹台大院長余忠仁說，將持續努力爭取擴建湳雅院區及加速生醫醫院二期工程進度，升格後的新竹醫院將與生醫醫院共同守護大新竹、南桃園至北苗栗地區民眾健康。