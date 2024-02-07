新聞幕後／最難產醫院評鑑 難掩操作痕跡

延宕多時的醫學中心評鑑結果，昨天終於公布。暌違七年，距離上次評鑑年代久遠，此次不但是史上最煎熬，過程曲折，恐怕也是史上最難評、最難公布的醫院評鑑。評鑑結果遲遲難以揭曉，主要是排名變動，引發醫界角力，如今塵埃落定，但難掩操作痕跡。

此次台北區「十一搶八」，醫策會早於去年十一月二十日拍版定案，列出前八名排序，據了解，台北慈濟以零點幾分差距，意外擠下萬芳醫院；去年十一月北慈院長接受聯合報獨家採訪時，宛如自我宣布當選感言，引起醫界熱議，當時許多人認為此舉不智，莽撞行徑，勢必得罪方丈（衛福部），但事後看來，只能說「英明」、「高瞻遠矚」，如未先喊出聲，確實可能被做掉。

評鑑分數意外曝光，台北慈濟分數超前萬芳醫院，若台北區醫學中心仍限八家，勢必「北慈上、萬芳下」，但萬芳醫院為北市府委託北醫團隊經營，衛福部前部長陳時中、現任部長薛瑞元、次長王必勝皆為北醫校友，醫界等著看事件如何發展。

依慣例，衛福部應在去年底公布結果，卻一延再延，疑似擔心醫界不滿，影響大選，但到今年一月中旬仍未公布，期間傳言不斷，包括，「八加一」，增額錄取一家，萬芳和北慈均能入列；另有「八加三」傳聞，即北醫體系三家醫院（萬芳、北醫、雙和）全部上榜。

期間傳聞和放話不斷，例如，台北慈濟和萬芳分數極其接近，薛瑞元就多次公開表示，「評鑑分數鑑別度太低」，並認為有必要打開醫學中心家數限制。然而取消上限，「八加三」讓「北萬雙」全數上壘，引發醫界反彈，聽聞多名醫界大老向行政院高層反映，打破規則後，也影響健保給付，無法接受。

最後結果為「八加二」，雖然衛福部公布七至十名的分數差距不到零點四，但仍難掩強度關山的印記。最大贏家應為北醫大醫療集團，原本應該少一家醫學中心，不料，雙和意外進榜，反而擁有兩家醫學中心。