駁實驗室汙染 中市：依法查驗有異即可發布預警

台中市食安處年前公布台糖冷凍安心豚梅花肉片，檢出含瘦肉精「西布特羅」引發爭議。食藥署的瘦肉精會議傳出台中市食安處人員淚灑現場，無法接受實驗室汙染的指控。對此，台中市衛生局長曾梓展昨天表示，尊重「檢驗專家」探討的結果，此案有四名「檢驗專家」認為檢驗流程無誤。

針對行政院長陳建仁指責中市府沒有給台糖十五天申請複驗就逕行公布，台中市衛生局表示，依食安法第五條，中央或地方查驗有異狀時，即可發布查驗結果及預警， 不必等到業者申請複驗結果出來才公布；另依台中市的食品安全衛生管理自治條例，經查驗並判定結果後，可於衛生局網站公布資訊，中央、地方都有法源支持中市府的作法。

食藥署的瘦肉精會議傳出台中市食安處人員淚灑現場，據了解，可能與重點放在是否實驗室汙染，有組員在會場說明時，想到事件發生以來，遭民代等抹黑、質疑，因委屈講著講著就淚灑會場。衛福部長薛瑞元昨天表示，專業和科學的事情用情緒處理是不對的，「淚灑就是一種情緒」。

國民黨立委洪孟楷昨天質疑薛瑞元是否在指責台中市食安處人員，薛瑞元強調，「沒有指責，但不必然把這件事情當成一個事情來處理」。

行政院長陳建仁緩頰表示薛瑞元感冒了，針對當天會議是否有食安處人員淚灑現場，他無法查證，或許是在調查的過程中，「這位被調查的台中市同仁感到壓力也說不定」。

曾任台中市副市長的國民黨立委王育敏昨天質詢時表示，在真相未明的情況下，陳建仁已經定調是實驗室汙染，根本是打擊第一線人員士氣。陳建仁激動回嗆，「你故意挑撥離間」、「一直貼標籤」。

曾梓展表示，科學就是有多少證據說多少話，衛生局尊重「檢驗專家」探討的結果，此案有四名檢驗專家認為檢驗流程無誤，包括二月六日複驗當天兩名「檢驗專家」台灣大學名譽教授何國榮、中興大學名譽教授李茂榮，以及二月十九日中央又派兩名檢驗專家，這四名專家都認為流程無問題。