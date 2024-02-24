綠委力挺台糖 喊究責盧秀燕

行政院長陳建仁昨赴立法院食安報告，民進黨立委質詢時輪番批評國民黨立委無理，並將矛頭對準台中市長盧秀燕。立委洪申翰盤點台糖損失，強調不能善罷甘休；立委吳思瑤促究責盧秀燕，並指台糖是最大受害者，她現場拿出台糖砂糖、罐頭、水餃等稱「挺台糖」，陳建仁也表達支持，會在臉書鼓勵多用台糖產品。

經濟部長王美花表示，整起事件在農業部及衛福部專家三月提出調查報告後，台糖再研議是否對台中市政府採取法律行動。

立委洪申翰表示，台中市政府驗出西布特羅的同批次商品，下架回收的豬肉共十七點八公噸、台糖公司損失估算五一二八萬元、動員七十四人次，總計造成五一二八萬元重大損失。這次事件很多豬農、廠商受損，「我們不能善罷甘休，不能這樣就算了，會追究下去」。

洪申翰質疑，台中市府一月十五日驗出西布特羅，到二月二日公布結果的這十八天，為何不遵守ＳＯＰ？為何不按規定通知台糖複驗，來釐清跟確認真相？在這神祕的十八天，為什麼發現那盒西布特羅豬肉的當下，中市府沒加驗同批豬肉，同時協同中央一起釐清養殖場或飼料來源是否有西布特羅？

洪申翰指出，秉持科學精神，用刪去法來看。既然不是養殖場、飼料、不是同批、也不是進口混充，就真的很難不懷疑，這次事件是實驗室汙染造成，從刪去法的科學角度來看，就是如此。 他要求陳建仁，這次因為中市府的行政作為，遭受大規模下架、回收等利益受損的廠商，以及遭牽連的豬農等，一定要追究到底。

吳思瑤質詢指出，台糖是這起事件最大受害者，台糖是國營事業，損失是全民埋單。她進一步問如何究責盧秀燕？建議兩方式：台中市議會召開食安會議，由地方政府負責；監察院可以協助釐清事實。