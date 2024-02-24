新聞眼／陳揆自誇捧台糖 只甩鍋不見真相

台糖「天選之肉」瘦肉精疑雲吵了十八天，行政院長陳建仁昨天到立法院專案報告，沒釐清真相，反倒將責任全推給台中市政府，指責中市府沒有給台糖十五天申請複驗就逕行公布，就是台中市政府做錯了。民進黨立委為台糖發聲，還扮起啦啦隊替台糖打廣告，眼見同黨立委助攻，陳建仁也壯膽，甩鍋、自誇、捧台糖，但還是沒有給國人一個交代。

陳建仁稱應該給台糖十五天申請複驗，但國民黨立委徐巧芯質疑，這等於是讓國人晚十五天知道，這話說得有道理，食安，零容忍、不容任何延宕，應以最高標準檢驗維護人民食的安全，高雄市政府衛生局日前接獲通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」產品流向，就緊急啟動下架作業；面對台中市驗出瘦肉精豬肉、高雄市緊急公告下架蘇丹紅，陳建仁的食安卻有雙重標準。

陳建仁這十五天的說法從何而來？根據食品安全衛生管理法第卅九條，「食品業者對於檢驗結果有異議時，得自收受通知之日起十五日內，向原抽驗之機關（構）申請複驗；受理機關（構）應於三日內進行複驗。但檢體無適當方法可資保存者，得不受理之。」

然而，這是給予業者「得」申請複驗的機會，陳建仁用此法條，要求負責查驗的地方政府「不得」公布，顯然是擴張解釋，以此指責台中市政府，根本是甩鍋、轉移焦點。

再對照民進黨立委昨天在食安專案報告質詢，棄守質詢徹底護航陳建仁，要不是批評前朝馬政府，要不就是質疑台中市政府實驗室汙染，要求究責盧秀燕，做球給陳建仁、幫腔罵在野黨立委；國民黨立委鎖定檢驗流程，包含同批流向、產品總量、賣出數量、美豬進口流向等問題質詢希望釐清真相，陳建仁卻數度大動肝火。

民進黨立委洪申翰列出五種可能性，用一道「刪去法」，做球給陳建仁。科學家陳建仁竟也以此推論是實驗室汙染。民進黨立委吳思瑤拿出台糖水餃等產品，質詢台、備詢台上，在本應是國會監督政府的殿堂上，執政黨立委與官員一搭一唱，討論半夜可以自己煮、要在臉書鼓勵大家買，還樂喊「好吃」，完全忘了民代監督之責。

台糖固然有損失，整起事件影響到養豬產業與全民餐桌上的選擇，但「天選之肉」到底如何冒出西布特羅，至今仍是謎，全民都在等。