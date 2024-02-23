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中市議會通過 瘦肉精3月8日專案報告

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中報導
台糖梅花豬肉片日前遭檢出含瘦肉精「西布特羅」，事實真相未明，更已演變成政治攻防。圖／聯合報系資料照片
台糖梅花豬肉片日前遭檢出含瘦肉精「西布特羅」，事實真相未明，更已演變成政治攻防。圖／聯合報系資料照片

台糖梅花豬肉檢出「西布特羅」話題延燒，台中市議會程序委員會昨通過民進黨議員提案，排3月8日專案報告外，另傳出食安處人員列席食藥署專家會議，淚灑會場，民眾黨主席柯文哲質疑是實驗室汙染引發風波。國民黨議員認為 ，這演成「綠白合」打盧秀燕，但用政治操弄食安只會讓民眾反感。

台中市議會程序委員會決定3月7日到15日召開臨時會，3月8日進行一天的專案報告。國民黨團提「中央及台中社宅進度」及「BRT的財產處分」，民進黨團提「台糖梅花豬肉含西布特羅事件」及「豐原高中不當管教及霸凌事件」；無黨籍提則機場捷運及屯區捷運環狀線等專案報告，屆時，瘦肉精風波與中央社宅在台中完成件數掛零，將成藍綠攻防焦點。

民進黨議員陳淑華表示，衛生局食安處檢出台糖梅花肉片含瘦肉精成分「西布特羅」，市府選在過年前公布，對店家、豬農、攤商及消費者影響很大，全國僅這一盒豬肉片檢出，飼養場、屠宰場或其他肉片則未驗出，且同一盒肉片要驗22次，為什麼沒想過抽檢同批次的肉品？衛生局初驗就公布，市長知情嗎？為何整個報告主管及局長沒看過？都要在報告中講清楚。

衛生局長曾梓展說，同盒肉片並不一定來自同一隻豬，至於所謂的全國只有這一盒「天選之肉」，不能倒果為因用上帝視角來談食品抽樣。實驗室的報告有一定流程，相關人員都有專業證照，且中央規定實驗室負責人出具報告即可，不需經過局長及食安處長。

針對台中市瘦肉精風波，柯文哲質疑如果整批豬肉都測不出來，唯獨只有那一塊，不用想也知道是實驗室汙染，被解讀是「挫盧秀燕銳氣」，與民眾黨友好的無黨籍議員陳廷秀則呼應柯文哲的說法，請食安處檢驗時要更嚴謹，不要再發生類似事件。

曾梓展說，有多少證據說多少話，不是想當然耳，「我不認同柯文哲講的，對不起這不是科學的說法」，食藥署前後派兩批4位專家、第三方公正專家都說食安處實驗沒問題，「非專家的說法我不接受」，科學驗證要拿出證據。

食安人員淚灑食藥署會議

此外，食藥署前天召開食安專家會議討論，傳出列席的中市食安處人員淚灑會場，據了解，可能與重點放在是否實驗室汙染，有組員在說明時，想到遭民代等抹黑、質疑，因委屈淚灑會場。

國民黨議員說，瘦肉精風波演變成「綠白合」打盧秀燕？但衛生局一切依法，如用政治操弄食安，沒有證據只有臆測，會讓民眾反感。

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