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朝野今協商 食安報告可望明登場

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰林銘翰林縉明鄭媁歐陽良盈楊正海／台北報導

台糖瘦肉精爭議，立法院各黨團都希望行政院長陳建仁進行食安專案報告，立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商，國民黨團、民進黨團昨都主張陳揆明天到立院食安報告；民眾黨團則表示，希望「盡速」舉行。朝野私下推估，食安報告有望在明天登場。

國民黨團書記長洪孟楷表示，今天協商希望籲朝野摒除成見，明天讓陳建仁順利進行食安報告。民進黨團幹事長吳思瑤表示，大家都很關切的事情，不要再用很多技術干擾，朝向明天食安報告方向進行，希望今天的協商能夠順利、不要再破局，社會大眾也都在看，到底是誰在杯葛、搗亂。

民眾黨團總召黃國昌說，邀請陳建仁到立法院食安報告，藍白黨團有共識，就是希望盡速舉行，強化監督能量，而不是弱化，藍白都已經釋出善意，朝社會大眾期待方向前進。

國民黨主席朱立倫昨在中常會表示，台中市政府查出瘦肉精，擔憂的是全民，民進黨政府怎麼會把台中市政府當作修理目標？可能致癌的蘇丹紅辣椒粉，是雲林縣政府、新北市政府衛生局查出，難道這些地方衛生局又跟中央立場不一樣？他呼籲朝野各黨，不要再用傲慢態度面對民眾關心的食安議題。

對於食安專案報告，民眾黨主席柯文哲直言，這種事如果是在政府跟人民互信的國家，根本就不是問題；很簡單的事，搞到那麼複雜，搞不好民進黨在搞「誘敵深入」。他拜託大家，簡單事情簡單解決，還有很多重要事要做，不要浪費在這種無聊的事情。

台糖 瘦肉精 豬肉

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