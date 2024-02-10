台糖瘦肉精案 政院追西布特羅流向

台糖瘦肉精事件持續延燒，行政院昨表示，查出有四家進口業者以化學品申報貨名含西布特羅，衛福部後續將會同保七總隊食安警察清查流向，調查是否流入農用，另也已針對本次事件組織專家小組做調查，擬於年假後盡速邀集委員開會討論。

行政院表示，針對近期台中市政府抽驗台糖國產「梅花肉片」檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），經清查國內豬肉供應鏈，除中市府抽驗的單一樣品檢體驗出西布特羅外，已累計檢驗六二五件樣品，皆未檢出乙型受體素。

行政院表示，已針對本次事件組織專家小組進行行政調查，由農業部調查養殖與屠宰加工階段，衛福部調查販售與檢驗階段，盤點各階段操作可能的風險來源，並就檢驗結果及實地查證，逐一排除風險及釐清未能排除風險，將於年假後盡速邀集委員開會討論。

此外，行政院也針對西布特羅進口的申報情形進行調查。根據財政部資料顯示，我國近兩年沒有含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口的紀錄，但以化學品申報貨名含西布特羅的進口業者共計有四家，進口報單計七十二筆，重量計七八九毫克，單次進口量介於一至八十五毫克不等。

行政院表示，衛福部後續將會同保七總隊食安警察清查流向，調查是否可能流入農用。

行政院表示，感謝這幾天不眠不休捍衛國人食安的相關人員，做了非常大量的採樣與檢驗工作，證實了國產豬肉的安全，也讓大家安心過年。