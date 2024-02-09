台糖肉品檢驗 春節期間持續公布

中央、地方同步複驗驗出台糖梅花豬含微量「西布特羅」，衛福部食藥署昨天公布，本月二日至七日共抽驗七十二件市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素，六十二件合格，十件檢驗中。對於後續檢驗結果，食藥署副署長林金富表示，不受春節假期影響，只要地方衛生局回報檢驗結果，食藥署就會公布。

農業部昨則再完成九十五件台糖所有在養肉豬場飼料及飼料廠檢測，以及八十件入品市場豬毛檢體檢測，均未檢出西布特羅，統計自二月三日至七日間，農業部已累積完成四七三件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗均零檢出。另外，農業部農曆年前提高五倍全國肉品市場採驗量後，已累積一六○件豬隻毛髮樣本也都未檢出。

林金富表示，地方衛生局抽驗七十二件市售台糖相關豬肉產品，與本次公布相同品項的台糖梅花肉片，同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝有三件，皆檢驗合格；相同品項不同批的台糖梅花肉片則有廿四件，其餘四十五件為其他台糖豬肉產品，目前檢驗合格品共六十二件，其餘十件檢驗中。

針對行政院食安辦公室主任許輔表示，「西布特羅」要價不斐，胸腔科醫師蘇一峰質疑，「有人會用實驗用的化合物來添加食品嗎？」並指實驗用的「西布特羅」化合物當然貴，但根據中國大陸批發價，每公斤西布特羅人民幣十元，折合台幣僅四十四元。

對外界質疑「西布特羅價格昂貴」的說法，林金富說，西布特羅非人用藥品，也不是農業部准用於動物的化學品，依食品安全衛生管理法為不得檢出的化學物質，國際間供商品化販售的西布特羅，其主要用途是供作實驗室標準品使用。食藥署將去了解蘇一峰所張貼的網站資訊為何。

林金富表示，近兩年西布特羅進口業者共有四家，友和貿易股份有限公司進口四十七筆，累計進口四六四毫克；台灣默克股份有限公司進口一筆，十毫克；思必可有限公司進口廿三筆，累計進口三一四毫克；寶星生物科技有限公司，進口一筆，累計進口一毫克。據食藥署了解，西布特羅十毫克約一萬三六○○元。

前衛福部食藥局長康照洲直言，後市場監測是最後手段，發現訊號要趕快調查源頭，但這次各方針對數字槓上。建議檢討整個流程與溯源。他表示，在後市場檢出是一個訊號，各界要謹慎思考，是否已有業者開始用些未准用的物質，建議往前端檢討。