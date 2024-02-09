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藍委：找汙染源 豬農建議從飼料下手

聯合報／ 記者張睿廷屈彥辰／台北報導

台中市府驗出台糖豬肉含有瘦肉精西布特羅，引發中央與地方政府論戰。國民黨立委謝龍介昨天表示，現在重點是要找出汙染源頭，豬農朋友建議可研究豬隻餵養的飼料，審視整個飼養環節是否出了問題。

國民黨立委徐巧芯則酸，萊克多巴胺實驗室版本一毫克要二一七英鎊，非常昂貴，換算成一公克，比黃金鑽石還貴，所以按綠營邏輯，萊豬是不可能存在這世界上的鑽石豬嗎？

謝龍介說，驗出西布特羅是事實，沒有必要去拗，重點是要找出源頭，豬農朋友建議可從飼料部分下手，因為豬隻飼養需要時間，是否有可能在過程中，吃到遭汙染的的飼料，這是不可排除的。

謝龍介表示，動物也會代謝，豬隻毛髮雖要送驗，但如果豬隻沾染到毒物飼料的時間點是在三、四個月前，確實有可能發生最後被屠宰時，體內仍殘留一些西布特羅，只驗到一點毒物的情形。

謝龍介說，民進黨總總統當選人賴清德過去在台南重視食安，面對這個事件要展現的是態度問題，全國都要一起面對。現在抽檢到，對食品安全是件好事，應盡快查出問題來源。衛福部不做調查，講話那麼大聲，現在就縮起來，王必勝態度有大有問題，一個官員不該這樣，賴清德未來執政後，應該慎思是否還要繼續任用王必勝。

徐巧芯表示，食安法規定只要驗到，就要公布，遵守法律對中央政府來說，這麼困難嗎？為了圓一個謊，不斷說另一個謊，堅持把關食安零容忍。

台糖 瘦肉精 豬肉

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