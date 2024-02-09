陳揆報告瘦肉精 柯建銘：20日可以

針對台糖肉品被檢出瘦肉精爭議，國民黨立法院黨團要求最快二月十七日召開臨時會並進行專案報告。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，十七日開臨時會時間來不及，若要行政院長陳建仁廿日專案報告沒問題。國民黨團書記長洪孟楷駁斥，在野黨要捍衛國人食安，要求閣揆來做專案報告，是天經地義。

洪孟楷說，就策略面言，一切按照議事規則來，會由委員連署，要求陳建仁專案報告，也會在過年後，請立法院長韓國瑜召開黨團協商，議事規則非常清楚，黨團協商時會要求民進黨表態，到底是要躲避人民監督，還是護航行政院長到底。

柯建銘說，開臨時會須朝野協商，協商沒結論就舉行談話會表決，還要透過程序委員會來排議程。立法院開工日是十四日，開臨時會須先由黨團連署，並由院長發朝野協商通知，但立法院廿日就要開議，不只時間不夠、來不及，且一點意義都沒有。但若要陳建仁廿日專案報告沒問題，就開議前來協商，民進黨會面對。

柯建銘批評，國民黨在作什麼秀？要作秀連程序都不懂？國民黨團是一群義和團嗎？立法院是藍白合過半就可以為所欲為的地方嗎？

洪孟楷表示，這無所謂懂不懂程序，國人的食品安全最重要，確實驗出瘦肉精，且中央政府、衛福部仍不確定驗出的過程為何，在野黨要捍衛國人食安，國民黨團要求陳建仁專案報告，是天經地義。再者，開議前做專案報告，已有先例，上一屆國會亦有例子，要求閣揆開議前針對國人關心的地方做專案報告。執政黨應該思考，怎樣給國人好的食安環境，而非抗拒人民監督。

國民黨內表示，國民黨團目前仍將依照規畫，二月十五日前會完成連署要求召開臨時會，二月十六日進行朝野協商，若協商沒結論就舉行談話會表決，由於民眾黨團已表態支持，民進黨要不要提前上演談話會甲動表決，就看朝野協商結果。

黨內強調，國民黨團立場堅定，就是要求開議前陳健仁應率相關首長，為「西布特羅瘦肉精流入台灣」，向立法院進行專案報告，不管是先開臨時會，還是二十日開議施政報告前先完成專案報告的程序。

民眾黨立法院黨團發言人楊寶楨表示，民眾黨團先前主張二月十六日開議，但遭國民黨、民進黨兩大黨反對，因此採納韓國瑜的折衷建議，廿日開議。國民黨團現拋出開議前、最快十七日舉行臨時會，邀請陳建仁率領相關首長為台糖瘦肉精事件進行專案報告，民眾黨團樂觀其成，樂見早日上工回應社會期待。