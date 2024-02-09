盧秀燕：瘦肉精是個案 不用王必勝道歉

台糖冷凍梅花豬肉片驗出瘦肉精事件，在中央地方同步複驗結果出爐後，台中市長盧秀燕昨天認同這次事件是「個案」；藍營要求衛福部次長王必勝要向台中市政府道歉，盧秀燕昨連說二次「不用」，表示已經真相大白、還了基層食安人員公道，這樣就夠了。

盧秀燕也幫豬農加油，她說，自己是市長也是家庭主婦，而且是長媳、長嫂，這幾年要準備年夜飯，都使用很好的本土豬，當作年夜飯重要食材，希望大家多多取用。

盧秀燕指出，她非常認同這次事件是一個「個案」，至於為何會發生，中央還在調查；正因為地方、中央在檢驗制度上都很落實，所以現在在市面上的本土豬都是安全、品質好的。她表示，從這兩天產銷資料發現，包括中部地區的豬肉產銷沒有受此事件影響，價格也算平穩。

經濟部長王美花昨天仍強調，「對台糖非常有信心，沒有就是沒有」。她表示，這幾天各地方政府，除了台中那一包肉以外，後續檢驗都是未檢出，而台糖不會砸自己招牌使用瘦肉精，更不用說西布特羅。她也認為，台中市衛生單位複檢的是同一包肉，假設這包肉有汙染，再複檢也是同一包肉的問題，而如果有添加瘦肉精，就是系統性問題，不可能只有一包肉。

至於開罰問題，王美花說，法規是規定「不能添加」，台糖是被檢驗的對象，公正的檢驗單位或是學者專家，要調查台糖的養豬場，都會全力配合。

台糖昨天重申，已回收同批肉品，並在二月七日晚間發函台中市食藥處，請求該處協助檢驗同批次梅花肉品，相關檢驗費用則由台糖負擔。

台糖表示，只要台中市食藥處同意協助，台糖將派員將肉品送達，年假也隨時配合，另外，年假之後台糖也將委請第三方檢驗。

由於台糖總公司在台南，台南市府表示，後續會先由台糖畜牧場所在地嘉義縣衛生局溯源調查釐清畜牧場相關細節，並依調查結果再通知台糖進行意見陳述，最後再與中央討論是否開罰。

嘉義縣家畜所長林珮如表示，先前轄內的台糖三處畜牧場進行豬隻、剃毛及飼料採檢，結果全都是陰性，至於動物用藥查核也未發現不法，目前中央未要求再度查驗，針對中央與台中市府均驗出瘦肉精部分，日後是否開罰也會再與中央討論。