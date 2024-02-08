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食藥署：西布特羅近2年進口不到1公克

中央社／ 台北8日電
台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅案，確認為單一個案而非大規模食安事件。圖／台中市政府提供
台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅案，確認為單一個案而非大規模食安事件。圖／台中市政府提供

台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅案，確認為單一個案而非大規模食安事件。食藥署表示，西布特羅主要用途為實驗室標準品，台灣近2年僅4家業者進口，累計789毫克。

台中市政府多次在台糖梅花肉片檢出含禁藥西布特羅（Cimbuterol），衛福部食藥署針對同樣檢體複驗也驗出微量西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出，因而判定是單一個案，未造成系統性風險。

食藥署今天發布新聞稿重申，西布特羅非人用藥品，也不是農業部准用於動物的化學品，依法為不得檢出的化學物質，而國際間供商品化販售的西布特羅，主要用途是作為實驗室標準品。

食藥署統計，近2年西布特羅進口業者共4家，包含友和貿易公司進口47筆，累計464毫克；台灣默克公司進口1筆，10毫克；思必可公司進口23筆，累計314毫克；寶星生物科技公司進口1筆，累計1毫克。

針對部分人士比較萊克多巴胺的飼料添加劑與實驗室標準品價格差異，影射西布特羅有非法製售、進口情形，食藥署呼籲勿妄加揣測政府把關食品安全的決心，也歡迎有證據者提出檢舉，相關機關必秉持勿枉勿縱、秉公徹查原則，積極調查不法。

此外，衛福部次長王必勝在日前提出5大爭議，質疑台中市政府急於公布檢驗結果動機。盧秀燕今天表示，真相已經水落石出，還給基層食安人員公道就已足夠，並祝福出國休假的王必勝度假愉快。

王必勝下午在臉書發文回應，祝盧秀燕新年快樂、闔家平安。

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