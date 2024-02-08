台糖瘦肉精複驗 中央地方雙檢出

台中市食安處日前抽檢台糖冷凍梅花豬肉片驗出含瘦肉精「西布特羅」，中央檢測同批肉品卻未檢出，引發爭議。中央、地方前天同步複驗，結果昨天出爐，台中市和食藥署實驗室都驗出微量西布特羅。衛福部長薛瑞元說，可排除標準作業流程失誤，但目前看起來是個案，也可以確定並非大規模食安事件，農曆年後會邀專家研判調查，找出原因。食藥署並宣布即日起加倍抽驗市售豬肉產品，從兩千件提升到四千件。

食藥署收到中市提供的檢體後漏夜檢驗，昨天清晨得知檢驗結果。食藥署長吳秀梅表示，檢驗三次結果分別是○點○○一三、○點○○一四、○點○○一四ｐｐｍ，因無法四捨五入，判定為○點○○一ｐｐｍ，檢體確定含西布特羅，但數值低，接近偵測極限值。

食藥署：排除實驗室問題

吳秀梅表示，所有檢驗樣品中，除本次公布檢體，其他都沒檢出瘦肉精，強調「這是個案」。吳說，透過質譜儀檢驗分析，非常有科學依據，確定檢體含有西布特羅，只是濃度低、接近檢測極限，已排除實驗室問題。但「為什麼只有這一包有？來源還需要思考所有的可能性」，預計年後舉行專家會議釐清。

食藥署表示，從二月二日至六日，包括農業部及各衛生單位總計抽驗市售台糖相關豬肉產品七十件，廿九件尚在檢驗中，其他均未檢出，民眾過年仍可安心吃豬肉；此外，即日起強化抽驗市售豬肉產品，將從抽驗二千件提高到四千件。

薛瑞元說，排除標準作業流程失誤，但不能排除檢體的前處理及飼養、屠宰、切割是否汙染，「不過可確定的是，這不是大規模的食安事件。」目前看起來是個案，但必須繼續找原因，農曆年後將邀請專家學者研判，進一步調查。

台中市府昨也公布複驗結果，衛生局長曾梓展說，複檢二次都是用最精準、公信力最好的公告方法，二次都驗出西布特羅○點○○二ｐｐｍ。

中市府表示，台中市食安處實驗室前天依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含衛福部食藥署三位人員、二位專家委員、台糖公司代表一位，共六人檢視檢驗過程。市府則由食安處長傅瓊慧等四人，另邀第三方公正的振泰檢驗公司總經理章嘉明在場，現場十一人，食藥署二位專家同步進行認證實驗室的技術查核，且全程錄影。

曾梓展指出，前天複驗時，食藥署人員、專家學者也審視過去台中做的相關內容，完全符合規定；前晚七時出現峰值，立即通知中央，並詢問中央是否有複驗結果，但中央未提供。