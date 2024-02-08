數值不高「有就是有」 專家：實驗室檢體汙染機率低

中央、地方為台糖豬肉片瘦肉精疑雲互槓數日，複驗結果，兩方都驗出含瘦肉精「西布特羅」。學者表示，驗出數值雖不高，但數據判讀關鍵是「有就是有」，建議衛福部繼續追查瘦肉精來源，並對外說明，才能安民心。

消基會董事長吳榮達也說，此事暴露出食安漏洞，呼籲中央不必再推卸責任，應趕快跟地方合作，目前最迫切的是集中火力找出來源，才能恢復消費者對認證品牌的信心。

消基會主張，在品牌驗證部分，不應只對商品本身做檢驗，應該從飼料端、養殖場所、加工端、商品包裝端、銷售端整體流程都有抽驗制度，並加強抽驗檢查頻率、縮短檢驗的間隔期。

中山醫大生科系教授余豐益表示，這次檢出數值雖不高，且與檢測儀器極限值接近，但「測得有就是有」；涉入少量瘦肉精是否對人體有害，則有待更多實驗進行驗證，才能完整評估。

衛福部定調本案是「單一事件」，並質疑為何只有台中市政府提供的單一包肉片檢出西布特羅，認為檢體的汙染無法排除。余豐益認為，實驗室操作導致檢體汙染的說法，雖然不可完全排除，但機率並不高。

屏科大食品科學系教授吳明昌也說，實驗室汙染可能性不高，但各種汙染來源都不應排除，唯一可以排除的是，目前檢出的肉品只有一盒，應不是有人違規施用。

清華大學化學系榮譽教授凌永健表示，驗出西布特羅高於檢測方法極限是既定事實，且因樣品送到實驗室後會做成空白、添加、重複、標準四項「品管樣品」，若實驗室樣品遭汙染，空白樣品當中也應檢出西布特羅，並導致報告無法公布，但目前未出現此情況，所以樣品在實驗室遭汙染可能性不高。

凌永健提出追查瘦肉精來源的三大方向：第一是把同生產批號豬肉全數送驗，確認是否僅有單一樣本檢出西布特羅；第二可由源頭查起，檢查牧場周遭廢水、汙泥是否有微量西布特羅殘留；三是利用脂肪酸檢測，可辨認出該批豬肉是否混入美國進口豬隻，導致瘦肉精殘留。