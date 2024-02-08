「只存在一盒肉」曾文生：你是廠商被罰會服氣？

對於複驗結果仍含有瘦肉精，台糖是否要被裁罰？經濟部次長曾文生表示，其他同一批號的各種檢測都是陰性，西布特羅只存在單一一盒肉裡，「你是廠商你被罰，你會不會服氣？」

台糖也喊冤認為，若有問題，不會只有台中市驗出，但後續仍要等專家與相關單位釐清原因。這段時間接受中央及地方政府的各種檢測，有七件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同的樣品，即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的梅花肉片，西布特羅等廿一項乙型受體素類，結果一樣是未檢出。

台糖指出，科學講證據，不會猜測檢出的可能性，後續「只能繼續等、繼續煎熬。」

曾文生表示，西布特羅是罕見的藥品，而且是極低的濃度，幾乎是檢測的臨界值，「而且它只存在在單一一盒肉裡面」、「你是廠商你被罰，你會不會服氣？」

媒體追問曾文生，「所以是不服氣是嗎？」曾文生回應，這讓大家去平衡，經濟部是國營事業的主管機關。他也強調，其他同一批號的各種檢測都是陰性，只有這個是陽性，如果要處分，應該有更扎實的證據，「我想管理肉品不只是只管理國營事業」，也管理所有肉品的民營廠商。

曾文生表示，經濟部希望食安有嚴格的標準，期盼顧食安的同時，相關檢測的相關程序和執法過程是不是能夠更嚴謹，能夠更讓大眾得到正確的資訊和判斷的基礎。

至於台糖豬肉片有取得ＣＡＳ台灣優良農產品標章以及產銷履歷驗證，農業部畜牧司代理司長江文全說，如果確認違反農產品生產及驗證管理法，最嚴重就是會終止認證、驗證。

【記者曾健祐、邵心杰／連線報導】台糖安心豚梅花豬肉片被台中市衛生局食安處檢驗出瘦肉精引發爭議，風波延燒數日，真相始終不明，各種臆測隨之出籠，包括檢驗的實驗室被汙染、台糖肉品可能被混到進口豬肉「洗產地」等，由於中央、地方複驗結果出爐，證明台中市府的檢驗結果有所本，更啟人疑竇。台中地檢署、台糖總公司所在的台南地檢署，昨表示「持續關注中」。

台中地檢署說，針對台糖肉品驗出瘦肉精案件，檢方持續關注中，現階段由行政機關依權責處理。台糖總公司所在地的台南地檢署也指出，本案仍待衛生局等行政單位進一步釐清；南檢密切關注後續發展。