行政院「從槍追人」查源頭

衛福部食藥署與中市昨雙軌複驗有爭議的台糖冷凍梅花豬肉片，均驗出瘦肉精西布特羅，台中市衛生局長曾梓展說，將按食安法移送到台糖總公司所在的台南市衛生局，以及豬肉片製造廠信功公司所在的屏東縣衛生局，做後續追蹤、釐清和裁罰。

行政院昨舉行記者會，行政院食安辦公室主任許輔表示，對於有可能的汙染來源包含田間上游和實驗室都沒有排除，會以「從槍追人」的方式，從西布特羅進口開始的源頭追查。衛福部表示，目前掌握廠商進口的西布特羅只提供給實驗室；據了解，對於進口西布特羅廠商供給實驗室的流向，衛福部預計今天公布。

許輔強調，西布特羅沒有飼料添加物的商品，且其售價非常高，一克是一百萬台幣以上，比黃金和鑽石還要貴，不會用在狗糧這類的商品。

台南市衛生局表示，後續會先請嘉義縣進一步溯源調查釐清南靖畜牧場相關細節，並依調查結果通知台糖進行意見陳述，全案將依食品安全衛生管理法依法處理。

屏東縣衛生局表示，台糖瘦肉精案發生後，屏東縣共計抽驗四件國產豬肉，其中三件信功製造肉品、一件市售台糖肉品，檢驗乙型受體素廿一項，檢驗結果皆未檢出。後續待接獲台中市衛生局通知後，將依權責查處。

食藥署長吳秀梅表示，台中給的檢體是用夾鏈袋裝的，且做成兩份，一份給食藥署，沒有完整的包裝，因為是剩餘檢體。至於是否排除檢體被汙染的可能性？吳秀梅表示，「這個我們不知道」，食藥署就是依照檢體的程序去做後續的實驗。

中市府昨表示，市府以民眾的健康為優先，秉持「證據到哪裡、公布到哪裡」的精神，全程均依照中央公告檢驗方法，並有第三方專家指導與檢視，食藥署複驗也同樣呈現陽性，盼中央主管機關進一步查明。

台糖副總經理蕭基淵強調，台糖從未使用西布特羅，國內也無人使用此款瘦肉精，它也非動物用藥，台糖更不可能去買此藥品，一定會全力配合政府追出真相。