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藍要求陳揆報告瘦肉精 綠嗆瞎起鬨

聯合報／ 記者林縉明張睿廷林銘翰劉宛琳／台北報導

台糖冷凍梅花豬肉片經複驗仍驗出西布特羅，讓食安爭議升高。國民黨立法院黨團研擬要求立院提前至十七日開議或維持廿日開議，但都要求行政院長陳建仁當天做專案報告。民眾黨團表態樂觀其成，回應社會期待。民進黨立法院黨則認為，立法院不需要瞎起鬨，否則只是在節骨眼再添亂。行政院表示，尊重立法院的職權。

國民黨團總召傅崐萁昨指出，陳建仁所領導的政府官員在台中市府初次驗出西布特羅時，不斷想著推諉卸責給中市府，甚至一度不讓中市府參與複驗，企圖以政治力掩蓋瘦肉精早流入台灣的事實。現在真相大白，國民黨團將要求陳建仁至立法院專案報告，向全民公開道歉，同時交代清楚瘦肉精從何而來？

由於今天就開始放年假，據了解，國民黨團目前有兩個方案在選擇；第一個方案是在二月十五日舉行朝野協商，討論是否提前在十七日開議，要求陳建仁至立法院專案報告。第二個方案是同樣維持廿日開議，當天即要求陳建仁專案報告，總質詢則向後延期，不過目前皆還在研議中。

民眾黨團表示，民眾黨團先前主張於二月十六日開議，但遭到國、民兩大黨團反對，所以採納折衷於廿日開議；對於國民黨團突拋有意於最快十七日開議，民眾黨團樂觀其成，早日上工，回應社會期待。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，立法院不需要瞎起鬨，否則只是在節骨眼再添亂，「最沒有辦法讓事情水落石出的就是立法院」，台灣民眾都很想知道真相，甚至比立法院還更想知道，所以不用不懂裝懂，科學的問題就科學解決，立法院沒有比較科學。

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瘦肉精風波 藍要求陳建仁到立院食安報告

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