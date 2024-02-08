指政府失公信 陳培哲批「王必勝護駕粉飾太平」

台糖安心豚梅花豬肉片日前被台中市驗出瘦肉精西布特羅殘留，衛福部次長王必勝批評地方政府檢驗過程。中研院士陳培哲表示，政府在這次事件中公信力全失，若非地方政府把關，瘦肉精豬肉影響層面恐更廣，應由新國會啟動調查，讓民眾知道政府食安監管機制問哪裡出問題。

陳培哲表示，王必勝出面僅為粉飾太平，搬出各種說法遮掩政府食安把關過程疏漏，護駕中央政府，卻凸顯執政團隊公信力全失的隱憂。

「比起政治爭論，民眾重視國內豬肉究竟有無疑慮，食安議題牽涉範圍廣泛，中央部會包括農業部、衛福部食藥署都應把關。」陳培哲指出，中央處理問題方式，暴露執政者難以承認錯誤，所幸地方政府發揮制衡功能，讓台糖豬肉含西布特羅一事暴露在民眾面前，接下來，民眾有權利知道食安把關如何進行、有無瑕疵？

食藥署首次抽驗使用肉塊樣本與台中市府驗出西布特羅的豬肉屬「同批號、不同塊」，昨公布複驗檢出西布特羅的檢體，才是第一時間驗出西布特羅殘留的同塊檢體。陳培哲說，中央此舉形同以不相干檢體檢驗，就像要檢測某人是否有Ｂ型肝炎，使用的卻是另一人的血液，實在荒唐。

「中央政府食安把關過程，應受司法單位調查，但台灣司法單位公信力低，新國會應出面，檢視從肉豬飼養至中央、地方政府把關流程。」陳培哲說，食藥署擁有更好設備，卻驗不出西布特羅，「相當奇怪」，接受調查後，政府應避免類似事件再發生。