聽新聞
test
0:00 / 0:00

指政府失公信 陳培哲批「王必勝護駕粉飾太平」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

台糖安心豚梅花豬肉片日前被台中市驗出瘦肉精西布特羅殘留，衛福部次長王必勝批評地方政府檢驗過程。中研院士陳培哲表示，政府在這次事件中公信力全失，若非地方政府把關，瘦肉精豬肉影響層面恐更廣，應由新國會啟動調查，讓民眾知道政府食安監管機制問哪裡出問題。

陳培哲表示，王必勝出面僅為粉飾太平，搬出各種說法遮掩政府食安把關過程疏漏，護駕中央政府，卻凸顯執政團隊公信力全失的隱憂。

「比起政治爭論，民眾重視國內豬肉究竟有無疑慮，食安議題牽涉範圍廣泛，中央部會包括農業部、衛福部食藥署都應把關。」陳培哲指出，中央處理問題方式，暴露執政者難以承認錯誤，所幸地方政府發揮制衡功能，讓台糖豬肉含西布特羅一事暴露在民眾面前，接下來，民眾有權利知道食安把關如何進行、有無瑕疵？

食藥署首次抽驗使用肉塊樣本與台中市府驗出西布特羅的豬肉屬「同批號、不同塊」，昨公布複驗檢出西布特羅的檢體，才是第一時間驗出西布特羅殘留的同塊檢體。陳培哲說，中央此舉形同以不相干檢體檢驗，就像要檢測某人是否有Ｂ型肝炎，使用的卻是另一人的血液，實在荒唐。

「中央政府食安把關過程，應受司法單位調查，但台灣司法單位公信力低，新國會應出面，檢視從肉豬飼養至中央、地方政府把關流程。」陳培哲說，食藥署擁有更好設備，卻驗不出西布特羅，「相當奇怪」，接受調查後，政府應避免類似事件再發生。

台糖 瘦肉精 豬肉

延伸閱讀

同一盒豬肉驗出西布特羅是否實驗室汙染？中市府這樣說

台中市府今證實瘦肉精沒驗錯 王必勝遭PTT點名狂轟：丟人現眼

西布特羅哪裡來？全台僅一業者進口 政院：1克100萬「比黃金鑽石貴」

台糖豬雙軌複驗含瘦肉精 謝龍介：王必勝下台

相關新聞

台糖瘦肉精複驗 中央地方雙檢出

台中市食安處日前抽檢台糖冷凍梅花豬肉片驗出含瘦肉精「西布特羅」，中央檢測同批肉品卻未檢出，引發爭議。中央、地方前天同步複...

在野喊下台 王必勝辯質疑沒錯

台糖梅花豬肉片複檢驗出瘦肉精西布特羅，衛福部次長王必勝因先前多次質疑台中市政府，遭到在野怒要求道歉和下台。人在國外休假的...

壓力大 台中市食安處人員落淚

中央與地方一度為台糖豬肉片是否含瘦肉精互槓，綠營民代一度籲台糖向中市府提告，讓食安處團隊承受極大壓力，昨午台中市長盧秀燕...

行政院「從槍追人」查源頭

衛福部食藥署與中市昨雙軌複驗有爭議的台糖冷凍梅花豬肉片，均驗出瘦肉精西布特羅，台中市衛生局長曾梓展說，將按食安法移送到台...

台糖梅花肉被驗出瘦肉精 南市籲店家自主性下架同公司相關製品

台中市食品藥物安全處驗出台糖梅花肉品含瘦肉精案，台南市衛生局表示，昨稽查32處販售售點，下架25包該批產品；衛生局基於保...

食安是科學 盧秀燕：對中央沒意見 讓證據說話

台糖豬肉片疑似含瘦肉精「西布特羅」複驗，中央、地方樣品均檢出。台中市長盧秀燕強調，對中央沒有任何意見，食安是專業科學問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。