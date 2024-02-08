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食安是科學 盧秀燕：對中央沒意見 讓證據說話

聯合報／ 本報記者／連線報導

台糖豬肉片疑似含瘦肉精「西布特羅」複驗，中央、地方樣品均檢出。台中市長盧秀燕強調，對中央沒有任何意見，食安是專業科學問題，證據到哪裡就會公布到哪裡，讓證據說話，只是不捨同仁在過程中被誤解，對食安人員被苛責打壓，她「很不以為然」。

盧秀燕表示，維護食安，要一起堅持。複驗有邀請中央參與，他們願意來，但市府無法過去，這都可以，證據最重要，這個結果是專業、科學的，這個比較重要。不少國民黨立委要求民進黨團、衛福部次長王必勝道歉，副市長鄭照新表示，其實不用道歉，但希望中央能給予獎勵，加油打氣。

台北市長蔣萬安說，「面對問題、解決問題，而不是解決提出問題的人」，所以他一開始就說，聽到哨音要警覺，而不是要吹哨者噤聲，中央還是須對外說清楚。

高雄市長陳其邁則說，面對食安疑慮，要衡量所有證據，讓中央的檢驗數字說話，把實驗室、農場、貨架上商品全調查清楚，釐清相關爭議。

台南市長黃偉哲說，尊重檢驗結果，但台中市衛生局和食藥署檢驗同一盒檢體，是否能推到所有同批次的豬肉？食安檢驗是科學的，也關係到儀器及檢測程序等，都尊重專業。

國民黨主席朱立倫表示，綠營認為只要是台中市測出來的瘦肉精就是不對的，一再站在廠商的角度，不站在民眾的角度；朱立倫說，中央部會要改變心態，不要再「綠能你不能」，如果再用過去的標準，新一屆國會絕對強力監督到底。

民進黨發言人吳崢表示，為什麼全國二九八個樣品都查無瘦肉精，唯獨台中的單一件肉品有驗出西布特羅？民進黨高度關注，也期待行政部門持續追查源頭，盡速釐清真相。

台糖 瘦肉精 豬肉

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