在野喊下台 王必勝辯質疑沒錯

台糖梅花豬肉片複檢驗出瘦肉精西布特羅，衛福部次長王必勝因先前多次質疑台中市政府，遭到在野怒要求道歉和下台。人在國外休假的王必勝受訪表示，「我沒有任何一點有質疑錯的」，應探討為何只有台中市政府這包肉有驗出？對於外界對要求王必勝下台，衛福部長薛瑞元則說，王必勝說的是事實，沒有講錯話。

對於台糖梅花肉片複檢仍驗出西布特羅，立法院副院長江啟臣表示，衛福部未全面了解，就做出回應與結論，抹殺基層人員的辛苦與付出，如今「中央等於自我打臉」。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁也說，台中市長盧秀燕為民把關食安，民進黨卻派部會首長出面叫囂，王必勝就是黨官，應該辭職下台。

國民黨立委王鴻薇表示，王必勝與經濟部長王美花是不是應該向台中市政府道歉？感謝中市府抓出食安漏洞。

國民黨立委廖偉翔說，王必勝一直用舌頭守護烏紗帽，把盧秀燕當假想敵在打。廖偉翔說，中央不願讓中市府專業人員到台北陪同化驗，持續黑箱，他要求台糖公開飼養用藥、檢驗紀錄，檢調應介入調查。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，農曆春節前後發生重大食安事件，引發消費者恐慌，王必勝卻把食安問題當成政治攻擊，應該自行下台，希望行政院長陳建仁不要包庇。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，王必勝沒有亂講話，只是提出背景資料，地方政府沒有造假的理由，中央政府也沒有人放水，這個時候不用去指責政府。

民進黨立委何欣純也緩頰，稱現在最重要的是溯源，找出哪個環節出錯被汙染。

王必勝表示，自己的質疑沒有錯，檢體由台中市提供，從頭到尾就是那一包肉，食藥署本於科學檢驗，「有就是有、沒有就是沒有」。現在應該沒有系統性問題，是單一事件。為何只有台中市政府這包肉有驗出？ 檢體汙染無法排除。

「不是打臉不打臉的問題」，王必勝說，台中市說要派人到食藥署實驗室觀看檢驗，但他認為不需要，強調會秉公處理，「一開始說不要急著宣布，因為這是很特殊的狀況，我們先討論過再一起公布，並不是叫他不要公布」。

王必勝也還原他請台中市府「審慎評估」是指什麼。他說若如台中市所說的從嚴從急，應該第一時間就發布，但他二日收到台中市通知驗出西布特羅，當時以為台中剛驗出就發布，後來才知道「台中已經自己悶著頭處理這檢體兩個多禮拜了」，期間檢驗廿二次多，「把整盒肉驗到剩下最後一點，等食藥署複驗時已是台中拿到檢體後廿天了，這盒問題肉已經不復存，日後要再調查也沒有檢體了。

薛瑞元表示，王必勝因個人原因出國，先前就已請假。對於在野認為王必勝應該下台。薛瑞元則說，「不知道理由是什麼，為什麼不適任？有點怪」，他說王必勝說的是事實，到目前就只有一包肉驗到，王必勝沒有講錯話。