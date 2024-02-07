聽新聞
test
0:00 / 0:00
含瘦肉精檢體有被汙染的可能？ 食安辦：我們沒有排除
行政院下午舉行「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，針對台中市政府與食藥署驗出瘦肉精的檢體是否有被汙染的可能，行政院食安辦公視主任許輔表示，「我們沒有排除」，但會請專家組成委員會後去調查和了解，希望可以進一步釐清和更清楚。
媒體在記者會中詢問，食安辦提及檢體包裝不完整，是否已經有被汙染的可能？食藥署署長吳秀梅表示，檢體是由台中市的同仁親自送到食藥署的，是用夾鏈袋裝的，台中市政府食安處把剩餘檢體弄成兩份，一份給食藥署，也就是原來他們檢驗的那一份的檢體，沒有完整的包裝，因為是剩餘檢體。
而外界質疑台中市政府急著公布結果，未按照流程公布。吳秀梅表示，依照食安法第39條，不管是哪個單位檢驗出來，要留15天，讓業者可以提出想不想要複驗，所以在這段時間之前，「這個程序是還沒有走完的」。
吳秀梅說，地方衛生局急著要趕快去公布，這樣的執行就要去判斷他的依據是什麼，是這個東西很毒還是濃度很高。食藥署有向台中市政府提到，這個藥品在台灣沒有被使用，只有在台中這一件樣品有檢出，是不是要再找一下原因？
吳秀梅表示，目前所有的可能我們都沒有排除，但會不會是去摸到髒的東西汙染了？真的不知道是什麼原因，但台中市政府後來就自己發布了。媒體再追問，是否排除檢體被汙染的可能性？吳說，「這個我們不知道」，食藥署就是依照檢體的程序去做後續的實驗。
至於是否有排除民眾吃下肚的可能？吳秀梅表示，共有2730包，目前所回收的是243包，但目前沒有一件有檢出乙型瘦體素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言