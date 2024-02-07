含瘦肉精檢體有被汙染的可能？ 食安辦：我們沒有排除

行政院下午舉行「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，針對台中市政府與食藥署驗出瘦肉精的檢體是否有被汙染的可能，行政院食安辦公視主任許輔表示，「我們沒有排除」，但會請專家組成委員會後去調查和了解，希望可以進一步釐清和更清楚。

媒體在記者會中詢問，食安辦提及檢體包裝不完整，是否已經有被汙染的可能？食藥署署長吳秀梅表示，檢體是由台中市的同仁親自送到食藥署的，是用夾鏈袋裝的，台中市政府食安處把剩餘檢體弄成兩份，一份給食藥署，也就是原來他們檢驗的那一份的檢體，沒有完整的包裝，因為是剩餘檢體。

而外界質疑台中市政府急著公布結果，未按照流程公布。吳秀梅表示，依照食安法第39條，不管是哪個單位檢驗出來，要留15天，讓業者可以提出想不想要複驗，所以在這段時間之前，「這個程序是還沒有走完的」。

吳秀梅說，地方衛生局急著要趕快去公布，這樣的執行就要去判斷他的依據是什麼，是這個東西很毒還是濃度很高。食藥署有向台中市政府提到，這個藥品在台灣沒有被使用，只有在台中這一件樣品有檢出，是不是要再找一下原因？

吳秀梅表示，目前所有的可能我們都沒有排除，但會不會是去摸到髒的東西汙染了？真的不知道是什麼原因，但台中市政府後來就自己發布了。媒體再追問，是否排除檢體被汙染的可能性？吳說，「這個我們不知道」，食藥署就是依照檢體的程序去做後續的實驗。